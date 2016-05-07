Davutoğlu, Bosna Hersek'e THY'den kiralanan bir uçakla gitti

AKP kongresinde Başbakanlığı bırakacak olan Ahmet Davutoğlu, son resmi ziyareti için bugün Bosna Hersek'e gitti. Ancak bu ziyarette dikkat çeken bir detay vardı. Son ziyaretinde Türk Hava Yolları'ndan kiralanan bir uçak ile Bosna Hersek'e gitti. Hürriyet'te yer alan habere göre, TC ANA uçağının şu an Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın hizmetinde olması ve TC-TUR uçağının Bosna Hersek'e teknik imkanlardan dolayı inemeyecek olması sebebiyle THY'den bu ziyaret için bir uçak kiralandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Bosna Hersek'e sembolik değeri çok yüksek olan bir ziyaret için gidildiğini belirterek, "Artık 90'lı yılların aksine Bosna Hersek'in arkasında dağ gibi duracak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz her zaman var olacak" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Banja Luka'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Dost ve kardeş ülke olarak bahsettiği Bosna Hersek'te Ferhadiye Camii'nin açılışına katılacağını kaydeden Davutoğlu, "Bugün bizim içim sembolik değeri çok yüksek olan bir ziyaret için Bosna Hersek'e gidiyoruz. Bosna Hersek, dost ve kardeş ülkedir. Kardeşlerimizin olduğu, büyük acılar yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. O savaş, soykırım, hüzün yıllarında sadece Boşnak kardeşlerimiz katledilmedi. Bizim oraya vurduğumuz mühür niteliğindeki tarihi eserler birer birer yıkıldı. Tarih yerle bir edilmeye çalışıldı. Mostar Köprüsü bizim dönemimizde tekrar ihya ve inşa edilerek hizmete girdi. Bugün inşallah 23 yıl sonra tekrar ezan sesiyle buluşacak olan Banja Luka'daki Ferhadiye Camii ve Alaca Camii bizim girişimlerimizle Türkiye'nin katkılarıyla tekrar ayağa kalkıyor" diye konuştu.