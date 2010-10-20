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DAVUTOĞLU BOSNA

20 Ekim 2010 13:56

-DAVUTOĞLU BOSNA-HERSEK'E GİTTİ ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, günübirlik ziyaret için Bosna-Hersek'e gitti. Davutoğlu, Saraybosna ziyaretinde, 3 Ekimde yapılan genel seçimlerin ardından Bosna-Hersek'in gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin siyasi liderlerle görüş alışverişinde bulunacak ve Türkiye'nin desteğini vurgulayacak. Saraybosna'ya gitmek üzere özel bir uçakla Ankara'dan ayrılan Bakan Davutoğlu, ziyareti sırasında, aralarında Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı, önde gelen siyasi partilerin liderleri ve AB Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi'nin de yeraldığı yetkililerle görüşmeler yapacak.

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