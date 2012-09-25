Davutoğlu: BM'de soğuk savaş mantığıyla tıkanma var

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yaptığı görüşmede BM'yi eleştirerek " BM Güvenlik Konseyi'nde soğuk savaş mantığıyla yaşanan bir tıkanma var" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun BM Genel Kurulu 67'inci dönem toplantıları dolayısıyla bir araya geldiği Genel Sekreter Ban, Suriye'deki durum nedeniyle iki konuda Davutoğlu'na teşekkür etti. Birinci olarak, sınırda ortaya çıkan son hadiselerde Türkiye'nin gösterdiği itidalli tavrı takdirle izlediklerini ifade eden Ban, ikinci olarak da Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yapılan ve yapılmakta olan yardımları da büyük takdirle izlediklerini söyledi.

Ban, Suriye'de insani durumun çok ciddi olduğunu, Türkiye'nin "çok cömert" yardımları ve katkılarının uluslararası camia ve BM tarafından takdir ve teşekkürle karşılandığını söylerken, bunun Türkiye üzerinde yarattığı yüklerin farkında olduklarını belirtti.

'Türkiye'ye yardımın beklenenden az geldiğinin farkındayız'

Ban, "BM olarak küresel anlamda tüm kaynakları harekete geçirmeye çalışıyoruz, Türkiye'ye yardımın beklenenden az geldiğinin farkındayız, ben bizzat Genel Kurul'dan önce de Genel Kurul vesilesiyle de herkesle görüştüğümde, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar için tüm ülkelerin daha çok yardım yapması gerektiği çağrısında bulunuyorum, bu konuda çalışmaya devam edeceğiz" mesajlarını verdi.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi'nin Suriye konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Ban, İbrahimi'nin neyin nasıl yapılacağı konusunda tam bir yol haritası ve plan henüz önermediğini, ancak bir durum tespiti yaparak başladığını aktardı ve bu noktada Davutoğlu'nun görüşlerini sordu.

'BM'nin daha aktif olmasını bekliyoruz'

Davutoğlu, Suriye konusunda uzun bir takdimde bulunduğu görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nde "Soğuk Savaş mantığıyla yaşanan bir tıkanmanın olduğuna"değindi ve bu durumun Türkiye ve diğer bölge ülkelerine olumsuz yansımalar getirdiğini kaydetti.

Bakan Davutoğlu, bu noktada Bosna benzetmesini yaparken, Ban, burada araya girerek, bunun bilincinde olduğunu belirtti ve Bosna'yı ziyareti sırasında Bosna'dan özür dilemesi ve bir başka BM Genel Sekreteri'nin de 20 yıl sonra Suriye hakkında özür dilememesini umduğu şeklindeki sözlerini hatırlattı, bunun için uğraştıklarını söyledi. Davutoğlu, Ban'a, Kahire temaslarını, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı sıfatıyla Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile görüşmesini aktardı.

Uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiğini tekrarlayan Davutoğlu, sınırdaki olaylar ve sığınmacıların durumu hakkında bilgi verdi. Halep'te 155 kişinin öldüğü saldırıyı hatırlatan ve burada insanlık suçunun yaşandığını dile getiren Davutoğlu, BM'nin daha aktif olmasını beklediklerini söyledi.

Genel Sekreter Ban'ın da uluslararası camiada herkesin Türkiye gibi "alarm durumunda" olması temennisini dile getirdiği öğrenildi.

Davutoğlu-Ban görüşmesinde, Irak'taki durum da çok kısa şekilde gündeme gelirken, Davutoğlu, Kıbrıs konusunu açtı.

Kıbrıs'ta müzakerelerin içinde bulunduğu durumun pratik anlamda durmuş olmasının sorumluluğunun Kıbrıs Türk tarafında olmadığını ifade eden Davutoğlu, Kıbrıs Türk tarafının her zaman çözümden yana olduğunu, Türk tarafının yaptığı açılımların yeterince değerlendirilmediğini aktardı. Genel Sekreter Ban da Kıbrıs Rum kesiminde 2013'te seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, seçimlerden önce pek bir hareketlilik olmayacak gibi göründüğünü söyledi.