Davutoğlu: BM Güvenlik Konseyi'nin net tutum takınmasını bekliyoruz

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye karşı kesin bir tutum sergilemesini beklediklerini söyledi.





48. Münih Güvenlik Konferansına katılan Bakan Davutoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ülkede son derece kaygı verici gelişmelerin yaşanmakta olduğunu belirtti.





Davutoğlu, "Maalesef sivil kayıpların gittikçe arttığı bir dönemden geçiyoruz. Humus ve Şam kırsalında çatışmalar yaşandı. Büyükelçimiz ile konuştum. Bazı kaynaklar ölü sayısının 300'e kadar yaklaştığını söylüyorlar. Kaygı verici bir durum. Çatışmalar daha önce öldürülenlerin cenazelerinin alınması esnasında oluyor. Dolayısıyla rutinin ötesinde ölümlerin sayısında, yaralı ve kayıpların sayısında artış var. Bunun rutine dönüşmüş olması bile bize kaygı veriyor" dedi.





Bu durumun BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan görüşmeleri daha da önemli kıldığını ifade eden Davutoğlu, "BM'deki süreçten Suriye yönetiminin yanlış mesaj almaması lazım, yani Suriye yönetiminin günde yüzlerce insanın öldüğü konjonktürün devam edebileceği gibi, BM'den buna karşı bir tutum alınmayacağı gibi bir anlayışa yönelmesi çatışma ortamını daha da arttırır. Herşeyden önce BM Güvenlik Konseyi'nin tüm gelişmeleri gözönüne alarak sivil kayıplar konusunda net bir tutum takınmasını bekliyoruz" diye konuştu.





Bu konuda birçok dışişleri bakanıyla temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Davutoğlu, bunun Türkiye'yi bir komşu ülke olarak ilgilendirdiğini, çatışmaların sona ermesi için ikili düzeyde her türlü çabayı harcadıklarını söyledi. Suriye yönetiminin Arap Birliği'nin çabalarına olumlu cevap vermemesi sebebiyle konunun bugün BM'ye taşınmış olduğunu, bu sorunun bölge içinde çözülmesini tercih ettiklerini belirten Davutoğlu, "Bir günde 300 insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı, bunların içinde kadınların çocukların olduğu bir konjonktürde tabii ki bu konuların BM gündeminde bu bilinç ve kaygı içinde ele alınması lazım. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de Suriye yönetimine saldırıların devamı yönünde cesaretlendirici bir tutum takınmamaları önem taşıyor. Bu çerçevede tüm ilgili dışişleri bakanlarıyla görüşmeler sürüyor. Ümit ediyoruz BM ve uluslararası toplum Suriye'de devam eden insanlık trajedisine dur diyecek kararı alır" dedi.





