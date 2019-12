-DAVUTOĞLU BM GENEL SEKRETERİ BAN İLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'ta BM genel merkezinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştü. Bakan Davutoğlu, New York'a gelmesinin hemen ardından Genel Sekreter Ban'la görüşerek temaslarına başladı. Diplomatik kaynaklardan verilen bilgiye göre, Bakan Davutoğlu-Genel Sekreter Ban görüşmesinde, Genel Sekreter Türkiye'nin sonuna yaklaştığı iki yıllık BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği boyunca yürüttüğü yapıcı ve kararlı çalışmalar için Davutoğlu'na teşekkür etti. Bakan Davutoğlu da Genel Sekreter Ban'a BM Güvenlik Konseyi üyeliğinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin Konsey çalışmalarına her zaman somut katkılarda bulunduğunu ve Konsey üyeliği dışında da Türkiye'nin BM'ye katkılarının süreceğini ifade etti. Davutoğlu görüşmede, İstanbul'un, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Bürosuna ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, Türkiye'nin kadın konuları ve Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında BM'ye katkılarının artacağını va daha aktif çalışma yapacağını da belirtti. Ban da Davutoğlu'na bundan dolayı da teşekkür etti. Genel Sekreter Ban'ın görüşmede Davutoğlu'na, İstanbul'da gelecek yıl 9-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına katılacağını söylediği, ayrıca Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman'ı, BM'de ''Siyasi Planlama ve Arabuluculuk'' Dairesinin Başkanlığına atadığını da resmen bildirdiği kaydedildi. -GÖRÜŞÜLEN KONULAR- Davutoğlu-Ban görüşmesinde Kıbrıs, Irak, Ortadoğu barış süreci, Sudan'daki referandum süreci ve Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonuyla ilgili konuların gündeme geldiği bildirildi. Kıbrıs konusunda Cenevre'de Ocak ayında gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldığını, Irak'taki son gelişmeler ve hükümet kurma sürecinin detaylı şekilde ele alındığını belirten diplomatik kaynaklar, Genel Sekreter Ban ve Bakan Davutoğlu'nun Orta Doğu barış süreci ve Batı Balkanlar'daki durumla ilgili istişarelerde bulunduklarını da söyledi. Sudan'daki referandum süreci kapsamındaki olası sorunların da gündeme geldiğini bildiren kaynaklar, Türk tarafının, BM'nin Sudan'daki sürece daha fazla ve daha etkin müdahil olmasını istediğini ifade etti. Görüşmede, Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonunun çalışmalarının da ele alındığı ve Türk tarafının konuyla ilgili görüşlerini Genel Sekreter Ban'a aktardığı bildirildi. Ayrıca görüşmede Genel Sekreter Ban'ın, İsrail'deki yangın faciasında Türkiye'nin İsrail'e verdiği yardımın insani açıdan son derece önemli olduğunu belirterek bunun için de Türk tarafına teşekkür ettiği öğrenildi. -DİĞER TEMASLAR- Bakan Davutoğlu, daha sonra ''Onassis Kültür Merkezi'nde Yunanistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mitsialis tarafından verilen resepsiyona Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ile birlikte katıldı. Resepsiyona gelenlerle sohbet eden Bakan Davutoğlu, daha sonra Mitsialis ile kültür merkezinde düzenlenen ''Kahramanlar'' adlı sergiyi gezdi ve sergiyle ilgili bilgi aldı. Davutoğlu, BM'de Bahreyn'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tefik Ahmed Halil Almansur tarafından düzenlenen ''Bahreyn Milli Günü'' resepsiyonuna katıldı. Burada kendisine özellikle Ortadoğu ülkelerinin BM Daimi Temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Davutoğlu'nun sohbet ettiği Almansur'dan Bahreyn Dışişleri Bakanı'na selamlarını iletmesini istediği de öğrenildi. Davutoğlu daha sonra Türkevi'nde düzenlenen, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Buket Acartürk'ün ''Medeniyetlerin Göçü'' isimli sergisine gitti ve Acartürk'ten sergiyle ilgili bilgi aldı. Davutoğlu'nun bugün BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek Irak konulu toplantıya katılması, Türkevi'nde basın toplantısı düzenlemesi ve ardından Türkiye'ye dönmek üzere New York'tan ayrılması bekleniyor.