BM Kalkınma Zirvesi kapsamında düzenlenen "2015 Sonrası Kalkınma Gündemi İnteraktif Diyalog Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Biz hiç kimseyi geride bırakmamak hedefiyle yola çıktık. Dolayısıyla refah ve istikrarın herkesin ulaşabileceği bir yerde olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Toplantıya Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile birlikte eş başkanlık yapan Başbakan Davutoğlu, 2015 yılının kalkınma gündemini ileriye taşımak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, 2030 kalkınma hedeflerinin kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı. BM İklim değişikliği Konferansı'nın da Aralık ayında Paris'te gerçekleştirileceğini anlatan Davutoğlu, "Bu toplantılar, gelecek 15 yıllık kalkınma gündeminin çerçevesini oluşturacaktır" diye konuştu.

"Birçok hükümet için mali alan sınırlıdır"

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansmanının zorluğuna dikkati çeken Davutoğlu, birçok hükümet için kalkınma bütçesinin çok sınırlı olduğunu bildirdi. Davutoğlu, "Mevcut yatırım ve finansman şablonları sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için yeterli olmaktan çok uzaktadır. Birçok hükümet için mali alan sınırlıdır ancak küresel olarak esas sıkıntı mevcut mali kaynakların sürdürülebilir kalkınmaya aktarılması sıkıntısıdır" değerlendirmesinde bulundu.



"Biz hiç kimseyi geride bırakmamak hedefiyle yola çıktık. Dolayısıyla refah ve istikrarın herkesin ulaşabileceği bir yerde olmasını sağlamak istiyoruz" diye konuşan Davutoğlu, katılımcılardan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl uygulamaya geçirilebileceği ve bu hedeflerin finansmanı konusundaki önerilerini aktarmasını istedi.

