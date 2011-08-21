Davutoğlu: Biz geldik, başkaları da gelebilir

T24 - Açlığın pençesindeki Somali, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle yeniden uluslararası gündemde yerini buldu.



İngiliz gazetesi The Guardian’a konuşan Somalili Abdülreşid Ali Ömer, “Erdoğan’ın gezisi, Türk halkının bize dünyadaki diğer tüm Müslüman milletlerden daha yakın olduğunu gösteriyor” dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da BBC’ye “Mogadişu’ya biz geldik, başkaları da gelebilir” diye konuştu.



Beraberindeki sanatçı, işadamı, milletvekili ve bakanlardan oluşan kafile ile birlikte Somali’ye giden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, uluslararası medyada yankılandı. Binlerce kişiyi öldüren açlık ve kıtlığın sürmesine rağmen dünya gündeminden düşmeye başlayan Somali, Erdoğan’ın bu ülkeye yönelik vaatleriyle yeniden uluslararası ajanslara haber oldu. Reuters’in haberinde, Erdoğan’ın yaklaşık 20 yıldır bu Doğu Afrika ülkesini ziyaret eden Afrika dışından ilk lider olduğu vurgulandı.



İngiliz gazetesi The Guardian’a konuşan Somalili Abdülreşid Ali Ömer, “Erdoğan’ın gezisi, Türk halkının bize dünyadaki diğer tüm Müslüman milletlerden daha yakın olduğunu gösteriyor. Muhtaç olduğumuz bir zamanda Türk halkı paylaşmak için yanımızda. Bu çok önemli” dedi.



İngiliz televizyonu BBC’nin ‘Focus on Africa’ programına konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Bir günlük iş değil



“Somalili kardeşlerimizle dayanışma göstermek için buraya geldik. Ama bu sadece bir günlük iş değil. Kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz ve onları asla yalnız bırakmayacağız. Bu ilk ziyaret, semboliktir. Mogadişu’ya kimsenin gidemeyeceği algısı vardı, bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Biz geldik, başkaları da gelebilir. Bütün liderlere, bütün devletlere üstlerine düşeni yapmaları, sadece kısa vadede insani yardım değil, Somali’ye uzun vadede de ekonomik kalkınma getirmek için çalışmaları çağrısında bulunuyoruz.”

Daha yolun yarısı



UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ise Somali’yi de kapsayan Afrika Boynuzu bölgesinde 300 binden fazla çocuğun yakın bir zamanda ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Lake, “Afrika Boynuzu’ndaki kriz insanlık felaketine dönüşüyor” dedi. BM Genel Direktörü, 1 milyar dolardan fazla yardımın yapıldığını, ancak 1 milyar dolara daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

İnsansız uçak düştü



Bu arada Başbakan Erdoğan önceki gün Somali’nin başkenti Mogadişu’da temaslarını sürdürürken, insansız bir uçağın şehir merkezinde bir evin üstüne çakıldığı ortaya çıktı. Associated Press muhabirine göre, uçağın enkazı Afrika Birliği askerlerince kaldırıldı. İnsansız uçağın kime ait olduğu açıklanmasa da, ABD’nin keşif ve istihbarat amacıyla Mogadişu üstünde bu araçları kullandığı biliniyor. BM destekli Somali hükümetine karşı savaşan İslamcı militanlar, kısa süre önce Mogadişu’dan çekilmişti. Somali’de yaklaşık 20 yıldır ülke geneline hakim bir hükümet kurulamadı.

CAT korudu



Somali ziyareti için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başbakanlık Güvenlik Daire Başkanlığı yakın korumalara özel eğitim verdi. Ankara’dan 80 CAT (Karşı Atak Timi) koruma ve özel harekât polisi gönderildi. Korumalar Güney Afrika Birliği askerleriyle ortak çalıştı.