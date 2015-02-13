Davutoğlu: Erdoğan'ı dinleyen paralel yapı, şimdi de Başbakan olarak beni dinliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanımızı dinlediler, başbakanımızı dinlediler. Şimdi bizleri dinliyorlar başbakan olarak" dedi.

Davutoğlu, Sivas il kongresinde partililere seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Tam 2013’ün mayısında çözüm süreci gereği bütün silahlı unsurlar Türkiye dışına çıkacakken Gezi olayları başladı.

Ardından paralel çetenin 17-25 Aralık provokasyonları başladı.

Cumhurbaşkanımızı dinlediler, başbakanımızı dinlediler. Şimdi bizleri dinliyorlar başbakan olarak.

‘Kumpas kurdular’



Dışişleri Bakanlığı’na kumpas kurdular. Onun karşısında eğer bu millet tekrar 90’lı yılların o acılarına dönmemişse. Bu millet bir ve beraber olarak omuz omuza vermişse bunun arkasında Ak Parti kadroları vardır. Sivas’a biz güveniyoruz. Sivas’a sırtımızı veriyoruz Sivas’a dayanıyoruz. Milli birliğin sağlanması yönünde çözüm sürecine ivme kattık.HDP’ye sesleniyoruz. Silahlı bütün unsurlar sınır dışına çekilmelidir.

Silahların terk edilmesi üzerinden demokratik siyasete geçiş şeklinde bir çözüm süreci düşünüyoruz. Şimdi iç güvenlik paketi meclise sunuldu diye bütün muhalefet partiler buluştular. 6-7 Ekim’deki o sahnelerden sonra derhal tedbir almayı gerekli gördük ve o paketi hazırladık. Şimdi hepsi buna karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu halkı direnmeye çağırıyor.

‘Bütün dünya sustu’

Geçtiğimiz günlerde 3 şehidimiz oldu ABD’de. Katil bir ırkçı 3 Suriyeli Müslümanı katletti. Barbarca hunharca şehit ettiler. O şahadetlerin karşısında bütün dünya sustu. Ama Allah şahit olsun ki eğer susarsak insanlık bize hakkını helal etmesin. Bu zulüm karşısında susarsak, Hz. Adem, Haz. Ali, Hz. Hamza bize hakkını helal etmesin.

Filistin’de kan akıtılırsa Filistin adına biz ayağa kalkacağız. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, “Ortadoğu’ya barışı biz getireceğiz.” Kılıçdaroğlu senin ideolojik kardeşin o Suriyeli mazlum kardeşlerimizi katlederken neredeydin sen. Ve oradan kardeşlerimiz Esed’in zulmünden kaçarken Kılıçdaroğlu “sınırları kapatın geri gönderin” diyordu. Kılıçdaroğlu senin yüreğinde vicdan olsaydı Suriye’den bize sığınan o kardeşlerimize yabancı muamelesi yapmazdın. ABD’deki o 3 kardeşimiz adına dünyanın her yerinde konuşacağız. Paris’te teröre karşı nasıl konuştuysan İslamafobia’ya karşı en yüksek seda AK Parti’nin, Türkiye’nin sesi olacaktır.