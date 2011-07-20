Davutoğlu: Bir gün Ermeniler de ev alabilecek

T24

'Sınır kapalı, uçak kapalı'

Ermeni Sivil Toplum Örgütlerini kabul eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüler. Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Başkanı Aghavni Karakhanian, Davutoğlu’na “Büyükannem ve büyükbabamın yaşadığı yerleri görmek istiyorum” dedi. Davutoğlu da Karakhanian’a, “Bir gün gelebileceksin, ev alabilecek, yerleşebileceksin de” dedi.Radikal'in haberine göre, TEPAV 2009 yılından bugüne Ermenistan’daki sivil toplum örgütleriyle Türkiye-Ermenistan arasındaki protokolün ilerlemesi için bir dizi çalışma yapıyor. Çalışmalar sırasında iki ülkenin sivil toplum örgütü karşılıklı olarak görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Ermenistan’dan bazı sivil toplum örgütleri ilk kez Ankara’ya geldi. Yunus Emre Vakfı’yla da görüşen heyet Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede protokol sürecinin askıya alınmasından dolayı üzüntülerini dile getirdiklerini anlatan İnsani Kalkınma Merkezi Başkanı Tevan Poshosyan, Türkiye’den bir an önce protokolü yürürlüğe sokmasını istediklerini söyledi.“Top Türkiye’de” diyen Poshosyan “ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın dediği gibi ilk adımı Türkiye’nin atmasını söyledik” dedi. Poshosyan, sınırın açılmasıyla Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin artacağını da ifade ettiğini söyledi.Poshosyan görüşmede 4 kız ve bir erkek çocuk sahibi olduğunu, geniş aileyle gezilerin masraflı olduğunu Davutoğlu’na anlattığını dile getirerek, “Ben aracımla sınırı geçip Türkiye’ye gelmeyi arzu ediyorum. Bunları anlatırken Davutoğlu’nun da 3 kız ve 1 erkek çocuğu olduğunu öğrendim. Kendisine geniş ailenin ulaşımın ne kadar maliyetli olduğunu bildiğini söyledim” dedi.Aghavni Karakhanian da Ermenistan’da büyük bir çoğunluğun kişisel sebeplerden dolayı sınırı geçmek istediğini ifade etti. Aslen Erzurumlu olduğunu anlatan Karakhanian, büyükannesinin Erzurum ile ilgili hikâyeler anlattığını söyledi. Büyükanne ve büyükbabasının 1860 ilk göç dalgasında Ermenistan’a göç ettiğini anlatan Karakhanian, “Amcam tarihçi. Masal, hikâyeler yazıyor. Bu hikâyelerde ayrıldığımız yerlere gelme özlemi var. Bırakıldığı gibi değildir eminiz ama büyükbabamın, büyükannemin yaşadığı yerleri görmek istiyoruz” dedi. Davutoğlu’nun da kendisine “Bir gün gelebileceksin, yerleşebileceksin” dediğini anlatan Karakhanian, Davutoğlu’nun “Hem vatandaş hem de tarihdaşlık bağımız var” dediğini ifade etti.45 dakika süren görüşmede 1915 olaylarının da gündeme geldiği öğrenildi. Davutoğlu, ‘adil hafızaya’ atıfta bulundu. Grup üyeleri Türkiye’de geçmişe kıyasla bu konunun daha açık şekilde ele alındığını söylediler.