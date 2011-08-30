-Davutoğlu: Bir daha katliamlara izin vermeyeceğiz SARAYBOSNA (A.A) - 30.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Saraybosna'daki temasları çerçevesinde EUFOR bünyesinde görev yapan Türk birliğini ziyaret ederek, birlikteki Türk askerleriyle bayramlaştı. Davutoğlu ve beraberindeki heyet EUFOR'un Butmir kampını ziyaret ederek ilk olarak EUFOR Komutanı Avusturyalı General Bernhard Bair ile bir araya geldi. Bair'den 26 ülke askerinin görev yaptığı EUFOR hakkında bilgi alan Davutoğlu'na Bair'in Türk birliği hakkında övgü dolu sözler sarf ettiği öğrenildi. Davutoğlu, Bair ile görüşmesinin ardından Türk birliğine giderek Albay Ali Tahsin Tunalı komutasındaki Türk askerlerinin hepsiyle tek tek bayramlaştı. Bakan Davutoğlu, Türk birliğini ziyareti sırasında askerlere hitaben yaptığı konuşmada, bugün hem Ramazan hem de Zafer Bayramının kutlandığını hatırlatarak, "Milli ve dini kimliğimizin iki büyük bayramını birlikte idrak ediyoruz" diye konuştu. Böyle bir müstesna günde Bosna-Hersek'te Türk birliği ile bir araya gelmekten gurur duyduğunu ifade eden Davutoğlu, birliğin iki bayramını da tebrik etti. Davutoğlu, "Bu bayramlar milletimizin dünyanın her yerinde barışın, huzurun ve adaletin temsilcisi olarak gittikçe artan saygınlığını daha da fazla artıracağının işaretleridir. Belki burada vatanımızdan ayrı bulunuyoruz ama sizin tarih bilincinize güvenim sonsuz, bizim için bu topraklar da bizim evimiz, bizim sılamız" diye konuştu. Davutoğlu, 1990'lı yıllarda Bosna'da büyük acılar, büyük katliamların yaşandığını anımsatarak "Sadece Srebrenitsa'da yaşananlar dahi insanlık için bir utanç vesilesidir" dedi. Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler, Bosna-Hersek'in barış ve huzurunun garantisi olarak buradasınız. Burada sizlerin mevcudiyeti 74 milyon Türkün Bosna-Hersek'e bir mesajıdır. Bu mesaj şudur; Biz buradayken, bu ay yıldızlı bayrak burada dalgalanırken hiçbir zaman bir daha bu katliamların bu faciaların yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ve dünyanın neresinde olursa olsun, tarih boyunca adaletin, huzurun ve istikrarın temsilcisi ve koruyucu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Bosna-Hersek'te, bu ecdat yadigarı topraklarda insanlığın vicdanını zedeleyen o acı manzaraların bir daha yaşanmasına izin vermeyecektir. Biz her ne suretle olursa olsun Balkan topraklarında, Rumeli topraklarında ne zaman tarihdaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve buradaki diğer milletlerin ihtiyacı varsa burada kalmaya devam edeceğiz, ta ki Balkanlara huzur gelsin, Balkanlara barış gelsin ve buradaki masum insanlar bir daha bu acıları yaşamasın." Bakan Davutoğlu, Türk askerlerini disiplin ve kararlılık içinde gördüğünü ve bunu gördükten sonra da Türkiye'ye daha özgüvenli bir şekilde döneceğini belirterek, "Mehmetçiklerimiz Bosna-Hersek'teyken, biz İstanbul, Ankara ve Konya'da rahat uyuyabiliriz diyeceğim" diye konuştu.