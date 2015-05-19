Davutoğlu: Bir ayağı dağda bir ayağı ovada olmaz, net tercih yapacaklar!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Düzce'de düzenlediği seçim mitinginde konuşuyor. Adana ve Mersin'deki HDP bürolarına yapılan saldırılarla ilgili konuşan Davutoğlu, saldırısı sonrasında AKP'yi suçlamak isteyenler olduğuna dikkat çekti. HDP'nini "Siz yapmadıysanız açıklayın" diyerek topu MHP'ye attığını söyleyen Davutoğlu, MHP'nin ise "Biz yapmadık AKP yaptı" dediğini iddia etti.

Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

-HDP’ye saldırı olduğunda hemen Ak Parti’yi suçlamak istediler.

HDP MHP’ye pas attı, “Siz yapmadıysanız açıklayın” diye. MHP de aldı bu pası “biz yapmadık AK Parti yaptı” dedi. Siz bunlara oy verecek misiniz… Oysa biz en başından bu saldırıyı kınadık

Kendisi siyaset yapıyor, dağda kardeşi terörist. Bir ayağı dağda bir ayağı ovada olmaz. Net tercih yapacaklar.



-Bunlar eski Türkiye'yi kurmak istiyorlar, yani koalisyon ülkesi. Yani bir gecede yüzde 7 bin 200'lük faizlerin ülkesi. Bir anayasa kitapçığı atıldığı için ülkenin iflas ettiği bir ülke. Onların partilerinin adı ETP, eski Türkiye partisi. Kartel medyası... Uluslararası işbirlikçileri hep beraber geliyor. Hep beraber gelseniz de Allah ve millet bizimledir.

-Her seçimde birini parlattılar. Önce Genç Parti'yi 2002'de. Sonra 2007'de yeni kumpaslarla yeni koalisyonlarla, 2011'de Kılıçdaroğlu'ndan Gandi çıkarmaya kalktılar. 2015'te de Demirtaş'ı parlatmaya çalışıyorlar.

-Ama bu medya böyle çabalar içindeyken biz sadece millete güvenerek yolumuza devam ediyoruz.