Davutoğlu Bingöl'de Kobane olaylarını hatırlattı: O vandallara yürekten 'yuh' diyebilirsiniz

AKP’nin Bingöl mitinginde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 6-7 Ekim Kobane olaylarını hatırlatarak, “Hani 6-7 Ekim olayları var ya, sokaklarda işyerlerini, Kuran kurslarını yaktılar yıktılar ya, normalde yuhalatmam ama o vandallara buradan istediğiniz kadar, yürekten yuh diyebilirsiniz” dedi.

Davutoğlu, muhalefeti de eleştirerek, "Teklifim şu, 3'lü bir eş başkanlık yapsınlar. Paralel, HDP, CHP" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, AKP’nin Bingöl mitinginde konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bingöl her zaman bizim yanımızda oldu.

Ne güzel demişler;

"Bingöl Dört Dağ İçinde

Yanarım Yağ İçinde

Kim Bingölü Sorarsa

Bir Yarim Var İçinde"

Başımız gözümüz üstüne Bingöl. Bütün Bingöl'e gönül selamımı iletiyorum. Bizim davamızı 78 milyon anlar. Bingöl'ün erenlerine selam olsun.

2011'de Hatice Belgin, intihar bombacısının üzerine yürüyerek çocuklarının ve onlarca Bingöllünün hayatını kurtardı. Hatice bacıya selam olsun.

‘Buraya gelirken kıyamete kadar sürecek...’

Bugün sizlerle çözüm süreci üzerine konuşacağım. Biz buraya gelirken sizinle kıyamete kadar sürecek kardeşliği konuşmaya geldik. Çözümü konuşmaya geldik. Demokrasiyi konuşmaya geldik. Biz yüreğimizde Diyarbakır annelerinin acısını da yüreğimizde taşıyoruz. Her birisiyle konuştum. Emin olun bir insan olarak yüreğimizi yakıyor. Bizler anne yüreklerine ateş düşmesin diye çalışıyoruz. Bingöllüler bütün kadınlar adına, anneler adına bir ses verin.

İnadına çözüm, inadına kardeşlik, inadına milli birlik demeye hazır mıyız? Hatice kardeşimizden bir hatıra olarak Bingöl'den bir adayı birinci sıradan koyduk. Şebnem kardeşimizi desteklemeye hazır mısınız? Biz Bingöl'e güveniyoruz.

‘O vandallara istediğiniz kadar,

yürekten 'yuh' diyebilirsiniz’

Hani 6-7 Ekim olayları var ya, sokaklarda işyerlerini, Kuran kurslarını yaktılar yıktılar ya, normalde yuhalatmam ama o vandallara buradan istediğiniz kadar, yürekten yuh diyebilirsiniz.

‘Ya silah ya barış’

Bu topraklarda bu kadar çabadan sonra şiddete başvurmak istiyorlar. Onlar buraya geldiklerinde onlara sorun ve deyin ki, "ya silah ya barış, ya terör ya demokrasi. İkisi bir arada olmaz."

Türkiye'de herkesin onurla kültürel kimliğini yaşayacağı şartları kim oluşturdu. Siz ortak aklın, ortak vicdanın şehrisiniz. 1982 anayasası oylandığı zaman, o cunta yasası, en yüksek ret oyu Bingöl'den çıktı. Bingöl özgürlüklerin şehridir.

Bingöl 12 Eylül'de nasıl dik durduysa, 2010'da yapılan referandumda en yüksek oyu da yine Bingöl verdi. Onun için Bingöllü hisseder ve onun karşısında başı dik durur. 7 Haziran'da yapılmak istenen baskılara karşı da dik duracak mısınız?

Her türlü tehdide, şantaja karşı sandığı korumaya kararlı mısınız? Sandıklardan inşallah 82 anayasasında dik durduğunuz gibi dimdik durmaya kararlı mısınız? AK Parti'ye yeni bir zafer hediye etmeye var mısınız?

TRT Şeş'i TRT Kürdi'yi kim kurdu? Kürtçe araştırma enstitülerini kim kurdu? Güzel Türkçemizle güzel Kürtçemizin yan yana okutulmasını kim sağladı? Biz bunları yaparken sadece ve sadece Zazaları, Kürtleri, Boşnakları, Abazaları, Çerkesleri kardeş bilerek yaptık.

‘HDP, CHP'leşti’

HDP'nin barajı geçmesi bizim için çok önemli diyor, CHP'nin bir genel başkan yardımcısı. Koalisyonu görüyor musunuz? Bugün CHP ile HDP aynı yolda. HDP keşke Türkiyelileşsin ama HDP Türkiyelileşemedi, CHP'leşti. Diyaneti kapatacağız diyorlar, Diyanetin size ne zararı oldu?

HDPliler biliyorsunuz, paralelin sözcüsü ile HDP'nin belediye başkanı Diyarbakır'da konuştu. Teklifim şu, 3'lü bir eş başkanlık yapsınlar. Paralel, HDP, CHP.

Buradan bütün partilere sesleniyorum. Artık çözüm süreci milletin malı olmuştur. Her ne suretle olursa olsun Yeni Türkiye'nin özgürlükçü atmosferini korumaya devam edeceğiz.

Yeni Türkiye'ye var mısınız?

‘5 yıldızlı oteller geliyor’

Bingöl'e 5 yıldızlı oteller geliyor. Yeni Bingöl'e yürüyoruz. 350 ek yataklı devlet hastanesi de en geç Ağustos ayında hizmete girmiş olacaktır.

Atletizm pisti de dahil, Türkiye'de ve Avrupa standartlarında spor tesislerini de Bingöl'e kazandıracağız.

Demirtaş'a Kudüs eleştirisi

(HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş) Kudüs Yahudilerin kutsal mekanıdır dedi. Kudüs Müslümanların mekanıdır. Kudüs'teki mazlum Filistinlileri savunmaya var mısınız? Kudüs Yahudilerin kutsal mekanıdır diyenlere hak ettiği cevabı vermeye var mısınız?

Hem CHP hem HDP genel başkanları, eş başkanları bilsin ki, biz bu dünya nefes aldığımız müddetçe zalimlerle bir olmayacağız. Bingöllüler dik duran AK Parti'den razı mısınız?