-DAVUTOĞLU, BİLGİLENDİRME İÇİN ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ WASHINGTON (A.A) - 29.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Wikileaks belgeleri için, ABD tarafından önceden yapılan bilgilendirmeye teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washinton'daki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen görüşmenin öncesindeki ortak basın açıklamasında Davutoğlu, Clinton'a Wikileaks belgeleriyle ilgili kendilerine önceden verilen bilgilendirme için teşekkürlerini dile getirdi. ''Dışişleri Bakanlığında bulunmak ve dostum ve çalışma arkadaşım Bakan Clinton'la çeşitli gündem maddelerini ele alma şansına erişmek benim için büyük bir mutluluk ve onur'' diyen Davutoğlu, Türk Amerikan ilişkilerinin model ve stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu kaydetti. Davutoğlu, ''Dolayısıyla belgeler de (Wikileaks) dahil olmak üzere bugün paylaşacağımız çok çeşitli gündem maddeleri var. Önceden yapılan bilgilendirme için (Wikileaks belgeleri) teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum'' diye konuştu. Türk dış politikasının ilkeli, vizyon sahibi, zaman testinden geçmiş, şeffaf bir dış politika olduğunu belirten Davutoğlu, buna ABD ile ilişkilerin de dahil olduğunu belirtti. Davutoğlu, Amerikan yönetimiyle koordinasyon halinde bölgesel ve küresel barışın sağlanması yolunda da aynı ilkeli politikayı takip edeceklerini vurguladı. -ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLİNTON- ABD Dışişleri Bakanı Clinton da, açıklamasına ''Hem çalışma arkadaşım hem de dostum Davutoğlu'nu Dışişleri Bakanlığında ağırlamaktan mutluluk duyuyorum'' diyerek başladı. Davutoğlu'yla son 22 ayda yakından tanıştıklarını ifade eden Clinton, bir dizi konuyu ele almak üzere bugün tekrar biraraya gelmelerinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkiye ile ABD'nin dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden birine sahip olduğunu belirten Clinton, ''Bu ilişkiyi güçlendirme ve derinleştirmeyi sürdürmeye çok bağlıyız'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'yla görüşmenin kendisi için her zaman çok yapıcı olduğunu söyleyen Clinton, ''Çünkü, sadece Türkiye ve ABD'nin birlikte yapabileceği, yapılması gereken çok fazla şeyimiz var'' diye konuştu.