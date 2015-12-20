Davutoğlu, "Biden, Musul'dan askeri çekmemiz gerektiğini söylemedi" dedi, ABD'den yalanlama geldi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılan telefon görüşmesinde Başika’da bulunan Türk askerlerinin çekilmesinin tavsiye edildiği söylendi. Başbakan Davutoğlu ise ABD Başkan Yardımcısı Biden ile yaptığı görüşmede “Biden ile iki görüşme yaptım hiçbirinde bana askerleri çekmemiz gerektiğini söylemedi” demişti.

Cumhuriyet’in haberine göre ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, Davutoğlu’yla telefonda yapılan görüşmede ABD’nin Türkiye’den Başika Kampı’nı terk etmesini istediği söylendi.

Başbakan Davutoğlu Brüksel dönüşü uçakta kendisine Biden’ın kendisine telefon görüşmesinde Türkiye’nin Kuzey Irak’tan askerlerini çekmesi çağrısı yapıp yapmadığını soran gazetecilere, “Biden’in böyle bir açıklaması gelmedi bana. Biden ile iki görüşme yaptım hiçbirinde bana askerleri çekmemiz gerektiğini söylemedi. Ama ‘Irak hükümeti ile uzlaşarak bunu yürütürseniz iyi olur’ dedi.” diye cevap vermişti.

‘Başika Kampı’nı boşaltmayı tavsiye ettik’

Konuyu Joe Biden’ın ofisine soran Haberdar, Biden’ın ofisinden üst düzeyde bir yetkiliden şu yanıtı aldığını yazdı:

Bizim telefon görüşmesi ile ilgili yaptığımız açıklama doğru. Başkan Yardımcısı Türkiye'yi, daha önce Irak hükümeti ile koordine edilmemiş ve kabul edilmemiş Başika Kampı'ndaki güçlerini başka bir yere çekmesini güçlü şekilde tavsiye etti.

16 Aralık’ta Biden’ın ofisinden Başbakan Davutoğlu’yla yapılan telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı, ABD'nin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi ve Türkiye'ye, Irak hükümeti tarafından izin verilmemiş bütün askeri güçlerinin Irak topraklarından çekerek aynı şeyi yapma çağrısında bulundu.” ifadelerine yer verilmişti.