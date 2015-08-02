Davutoğlu: Ben Demirtaş ile görüşürken, KCK halk savaşı başlatma talimatı verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Ben Demirtaş ile görüşürken, aynı saatlerde KCK sözde halk savaşını başlatma talimatını verdi. 19 Temmuz, Suruç’tan bir gün önce Cemil Bayık açıklama yaptı. "silahlanın ve halk savaşına hazır olun" diye. Kim adına, hangi savaşı başlatıyorsunuz? Size kim talimat verdi? Nereden talimat aldınız?” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla terör buluşmasına katıldı. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Operasyona değer miydi dediler...’

15 Temmuz, ben Demirtaş ile görüşürken, aynı saatlerde dikkat çekici, KCK sözde halk savaşını başlatma talimatını verdi. 19 Temmuz, Suruç’tan bir gün önce Cemil Bayık açıklama yaptı. "silahlanın ve halk savaşına hazır olun" diye. Kim adına, hangi savaşı başlatıyorsunuz? Size kim talimat verdi? Nereden talimat aldınız? Şimdi herkesin bu ortak akıl üretme anlamında, son 13 yıl içinde aldığımız mesafelere tekrar tekrar bakmasını rica ediyorum.

- Şu veya bu acının diğerine göre daha az lanetlendiği bir ortam varsa işte meydan burası. Biz Suruç'ta katliam yapan DAEŞ'i lanetlediğimiz gibi, oradakiler bize karşı olsa da onlar için gözyaşı döktük, hastanelere gidip kendilerini ziyaret ettik.

Bütün acılara aynı prensiple yaklaşıyoruz. Barıştan bahsedenler Ceylanpınar'da iki polisimiz şehit edilmişken herhangi bir kınamada bulunmadı. Bazı aydınlar iki polis için böyle bir operasyona değer miydi dediler. Biz toplumun vicdanını temsil etmeye devam edeceğiz. Ortak aklımız bize şunu söylüyor: etrafımızda ateş çemberi varken ortak aklımız bize silahları bırakmamızı söylüyor. Ortak akıl bakımında bakıldığında terörün arkasında ortak akılı yok salan bir zihniyet var.

‘İlk mülteciler DEAŞ'tan kaçarak gelmedi’

Çok efsaneleştirilmesi anlamında söylüyorum, Rojova, Kobani'de PKK'nın olduğu yerde başka bir Kürt hareketinin olmasına dahi izin vermediler. İlk mülteciler DEAŞ'tan kaçarak gelmedi, oradaki baskılardan kaçarak geldi. Bunu da Irak Kürt bölgesi yöneticilerine sorunuz. Mesele Kürt sorunu değil. Sadece ben bilirim diye, aynı 12 Eylül’de Türkler için en iyisini ben bilirim diyen paralelliktir.

‘Şimdi bizi suçluyorlar’

TBMM'ye büyük zafer psikolojisi içinde 80 vekil gönderdikten sonra, bu 80 vekilin dönüp Kandil’e doğru, artık silahları indirin, tehditlerinize son verin deme kararlılığını gösterebildiler mi? Şimdi bize çatışmasızlığı sona erdirmekle bizi suçluyorlar, hala bugün.

‘Dikkat çekici... Demirtaş ile görüşürken’

15 Temmuz, ben Demirtaş ile görüşürken, aynı saatlerde dikkat çekici, KCK sözde halk savaşını başlatma talimatını verdi. 19 Temmuz, Suruç’tan bir gün önce Cemil Bayık açıklama yaptı. "silahlanın ve halk savaşına hazır olun" diye. Kim adına, hangi savaşı başlatıyorsunuz? Size kim talimat verdi? Nereden talimat aldınız? Şimdi herkesin bu ortak akıl üretme anlamında, son 13 yıl içinde aldığımız mesafelere tekrar tekrar bakmasını rica ediyorum.