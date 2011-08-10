-DAVUTOĞLU: BEKLEDİĞİMİZ İLK ADIM ATILDI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün önemli olanın Şam ziyareti üzerinden neredeyse 24 saat geçmeden beklenen ilk adımın atılmış olması olduğunu belirtti. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Hama'daki durumla ilgili bilgi aktardığını söyledi. Bakan Davutoğlu, Esad'a çok açık bir ifadeyle "Bu bilgilerinize tabii ki itibar ediyoruz. Dost bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, çok yakın dostluk ilişkilerine sahip olduğumuz bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu söyledikleriniz bizim için önemlidir, ama uluslararası toplumun ve Suriye halkının bu söylediklerinizle ilgili olarak sağlam kanaat sahibi olması için bu şehirlerin diplomatik temsilcilere ve özellikle basına açılması önemlidir" dediğini aktardı. Önemli bir gelişme olarak sadece Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon değil, bazı basın mensuplarının da Hama'ya gidebildiklerini belirten Davutoğlu, Büyükelçi Önhon'un kapsamlı bir rapor yazacağını ve bu rapor kapsamında da değerlendirmeler yapacaklarını kaydetti. Davutoğlu, "Ancak dediğim gibi, olumlu olan, büyükelçimizin bu seyahati yapabilmesi, bazı basın mensuplarımızın burayı ziyaret edebilmesi. Daha sonra Deyr Ez Zor için de benzer gelişmeler söz konusu olabilir" dedi. Şu an gelen bilgilerin Hama'dan bütün tankların ve ağır silahların çekildiği yönünde olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Hama civarında da çevresinde de böyle bir yığılma yok, ama karayolu üzerinde bir askeri mevcudiyet var. Bazı kontrol noktaları şehir içinde var. Ancak dediğim gibi bu çatışma ya da ağır silahlı bir varlık halinde değil" diye konuştu. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Davutoğlu, dün Esad'la prensipte anlaştıkları üzere, gelecek bir iki gün içerisinde bazı basın mensuplarını Türkiye'den Hama'ya ve Deyr Ez Zor'a götüreceklerini bildirdi. -"ÖNEMLİ OLAN GELİŞMELERİN TAKİP EDİLEBİLMESİ"- Davutoğlu, bu seyahate Türkiye'deki uluslararası basın mensuplarının da katılımının sağlanabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Önemli olan Suriye'nin bütün bu gelişmeler takip edilecek şekilde dünyaya açılmasıdır" diyen Davutoğlu, spekülasyonların ve tartışmaların bitmesinin en önemli aracının bölgeye medyanın ulaşımının sağlanması olduğuna işaret etti. Görüşmede çok spesifik ve somut konuları ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, ilk adımın bu şekilde atılmış olmasının da önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ama dediğim gibi, yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sayın Başbakanımız da biraz önce İl Başkanları Toplantısında açık bir şekilde vurguladılar. Türkiye'nin pozisyonu ilkesel bir pozisyondur. Dost ve komşu Suriye'nin geleceği, Suriye halkının talepleri bizim için önemlidir. Yakından bunları takip edeceğiz. İnşallah Suriye'nin istikrar ve huzur içinde demokratik dönüşümünü tamamlayarak halkın iradesinin tecelli ettiği bir yapıya kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." -TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRDİĞİ İNİSİYATİFTEN DUYULAN MEMNUNİYET- Davutoğlu, Büyükelçi Ömer Önhon'un, Deyr Ez Zor'a ne zaman gideceğinin sorulması üzerine, Büyükelçi'nin diğer şehirlere de gidebileceğini, ancak özellikle basın mensuplarına bu şehirlerin açılması gerektiğini, bu anlamda bir engel olacağını düşünmediğini belirtti. Gereken talimatları verdiğini kaydeden Davutoğlu, Türkiye'den bir basın heyetinin en kısa zamanda Suriye'ye girişini ve bu şehirlere basının ulaşmasını önemsediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı, basın mensuplarının bu şehirlere ulaşabilmesinin Suriye'den bekledikleri "ikinci önemli adım olduğunu" söyledi. Şam'da dün yapılan görüşmede Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ne yönde açıklamalar yaptığı sorusu üzerine Davutoğlu, bütün konuları görüştüklerini belirterek, "Elbette (Esad'ın) kendi açıklamaları var, bizim de kendi görüşümüz var ve bu görüşleri çok dostane bir şekilde kendisiyle paylaştık" diye konuştu. Davutoğlu, Suriye'deki olayların "sadece silahlı kişilerle" açıklanamayacağını, halkın da talepleri olduğunu ve sosyal hareketlilik içinde olduklarını özellikle aktardığını kaydetti. Davutoğlu, Beşşar Esad'ın özellikle silahlı kişilerin eylemlerine vurgu yaptığını, ancak kendisinin "halkın kalbini kazanmanın önemini" özellikle vurguladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, görüşmede bulunduğu dışişleri bakanlarının tepkilerinin nasıl olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: "Hepsi, Türkiye'nin geliştirdiği bu inisiyatiften duydukları memnuniyeti ifade ettiler. En çok merak edilen de 6,5 saat gibi bir sürede neler konuşulduğu ve bizim intibalarımız. Bunları ben uzun görüşmelerde paylaştım. Takdirlerini ifade ettiler ve bir anlamda, bundan sonra atılmasını beklediğimiz adımları da kendileriyle paylaştım. Tabii bunlar Suriye'nin atacağı, Suriye'nin iradesiyle atılması gereken adımlar. Önümüzdeki dönemde beklediğimiz gelişmeleri ve üzerinde mutabık kaldığımız hususları da kendileriyle paylaştım. Dolayısıyla muhataplarımız, bu konuda detaylı bilgiye sahipler." Konuyla ilgili bir momentum sağlanması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, "Önemli olan neticeye ulaşmak. Netice nedir? Suriye'de halkın talepleri doğrultusunda bir siyasi değişim dönüşüm sürecinin yaşanması. Bunun en kansız, en acısız şekilde yaşanması. Bunun için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz" diye konuştu. Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Somali'ye yapacakları ziyaretin planlamasının yapıldığını kaydederek, 17 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından Somali'ye gideceklerini belirtti.