Davutoğlu: Hükümete iştirak etmekten kaçanlara, millet gerekli cevabı verecek; milli irade kazacak!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki 19 eserin toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Hükümete iştirak etmekten kaçanlara, sorumluluğu yerine getirmeyenlere millet gerekli cevabı verecek. Bir kere daha istikrar kazanacak, milli irade kazanacak" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"İstanbul faaliyetlerimizin ilk mitingini Bayrampaşa'da yapıyoruz. Sırtını İstanbul'a dayamış hiçbir siyasi hareket boş kalmaz. 13 yılda bir asrın değişimi gibi değişiklikleri İstanbul'a kazandırdık.



Terörle, ekonomik krizlerle mücadele ediyoruz. Ama bir saniye dahi Türkiye'yi yönetim boşluğuna düşürmedik. Farklı ülkelerde ekonomiye olumsuz etkileri olurdu bu durumun. 13 yıl önemli kazanımlar sağladık. AK Parti'nin milletin sesi olduğunu milletimiz çok iyi biliyor.

"Kimse bizi kazanımlarımızdan bir adım geri götüremeyecek"





Eski Türkiye'ye bir daha dönüş olmayacak. Yeni Türkiye yoluna kararlılıkla devam edecek. Kimse bizi kazanımlarımızdan bir adım geri götüremeyecek. IMF'ye muhtaç bir ülkeydik, bütün borçları tıkır tıkır ödedik. Milletle birlikte bunları yaptık. Çevre ülkeler krizler içindeyken, Türkiye istikrarla büyüdü. 2004 yılında enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik. 100 yılda 300 santral yapılmışken, 13 yılda 864 santral yaptık. Bütün bunlar AK Parti kadroları sayesinde yapıldı.



Dünyada en fazla dış temsilciliği olan ülkeler arasından yedinci sıradayız. Bu bereket milletimizin bereketi. 6 milyon ilave istihdamı kazandırdık milletimize.



Biz İstanbul'u küresel bir başkent haline getiriyoruz. Dünyanın cazibe merkezi haline getiriyoruz. Her seçimi geçeriz ama verdiğimiz sözden bir adım geri atmayız.

"Millet kendisinin sesine kulak verene desteği verecek"

Silah kuvvetlerimiz milli silahlarımızı, helikopterlerimizi kullanıyor. Milli yerleşme vehaberleşme uydusunu yapıyoruz, ilk milli uçağımızı yapıyoruz. Milli gemi, milli hızlı tren üretiyoruz. Türkiye'de artık hiçbir konuda dünyaya bağlı olmayan yeni bir dönem başlatıyoruz.

Şimdi yeni bir seçime gidiyoruz, 1 Kasım'da bir kere daha milletin yani sizin dediğiniz olacak. İnanıyorum ki, seçim sandıkları açıldığında milletin sözüne kulak verenle vermeyen ayrılacak. Millet kendisinin sesine kulak verene desteği verecek. Hükümete iştirak etmekten kaçanlara, sorumluluğu yerine getirmeyenlere millet gerekli cevabı verecek. Bir kere daha istikrar kazanacak, milli irade kazanacak."

Yeni teleferik ve metro hatlarıyla Bayrampaşa'nın ulaşım ağını genişleteceğiz.