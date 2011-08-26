-Davutoğlu bayramda Bosna Hersek'te SARAYBOSNA (A.A) - 26.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Bosna-Hersek'e geliyor. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, 28 Ağustos'ta Bosna-Hersek ziyaretine Mostar'la başlayacak olan Davutoğlu, burada Blagay'daki Alperenler Tekkesi'ni ziyaret edecek ve iftarını tekkenin civarında açacak. Bakan Davutoğlu, iftarın ardından Mostar'a geçerek, tarihi Karagözbey Camii'nde Mostar İslam Birliği (Müftülüğü) yöneticileriyle birlikte teravih namazını kılacak. Bakan Davutoğlu, 29 Ağustos'ta ise Bosna-Hersek'in Tuzla kentine geçerek, Tuzla Üniversitesi'nin kendisine vereceği ''fahri doktora'' törenine katılacak. Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Haliloviç, törenle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, üniversite senatosunun 24 Ağustos'taki toplantısında, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na ''Bilimler Fahri Doktoru'' unvanı verilmesine yönelik karar aldığını bildirdi. Davutoğlu'na, Bosna-Hersek ile Türkiye'nin ortak geçmişinin yeni anlayışı, Bosna-Hersek'in uluslararası hukuk, tarih ve siyasi öznelliğinin gelişmesine sağladığı katkıdan dolayı ''Fahri Doktora'' verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Haliloviç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Davutoğlu, dünya çapında iyi komşuluk ilişkilerinin, barış ve hoşgörünün gelişmesine önemli katkılar sağlıyor. Kendisi sorunların diplomatik yöntemlerle çözülmesi, özellikle Batı Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'da çok taraflılık ve iyi komşuluk ilişkilerin gelişmesinde önemli katkıları herkes tarafından kabul ediliyor ve biliniyor'' dedi. Bakan Davutoğlu'na ''fahri doktora'' diplomasının ayrıca ''Doğu ve Batı arasındaki anlayışın gelişmesine katkı sağladığı için'' de takdim edileceğini vurgulayan Haliloviç, 35 yıldır faaliyette olan üniversitenin 11'inci ''fahri doktoru''nun Davutoğlu olacağını kaydetti. -''Arap baharını'' anlatacak- Bakan Davutoğlu, Tuzla Üniversitesi'ndeki törenin ardından, başkent Saraybosna'daki Amerikan Üniversitesi'nde AB'li yetkililer, büyükelçiler ile üst düzey diplomat ve öğrencilere yönelik konuşma yapacak. Amerikan Üniversitesi Başkanı Denis Prcic, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Davutoğlu'nun ''Arap Baharı ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri'' ayrıca, ''Türkiye'nin Balkanlar'daki Rolünü'' içeren konulara ilişkin bir konuşma yapacağını bildirdi. Davutoğlu aynı gün, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetebgoviç, Dışişleri Bakanı Sven Alkalay, AB'nin Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Boşnakları temsil eden en büyük parti SDA'nın Başkanı Süleyman Tihiç, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Zlatko Lagumciya ile görüşecek. -Bayram namazı Gazi Hüsrevbey Camisi'nde- Bakan Davutoğlu, programının üçüncü gününde ise bayram namazını tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi'nde kılacak. ''Gazi Hüsrevbey Camisi'nde bayram namazı kılmanın ayrıcalığına inanan'' Boşnak halkının büyük ilgi gösterdiği bu camide, Bakan Davutoğlu, bayram namazının ardından Bakir İzzetbegoviç ve Reis-ul Ulema Dr. Mustaf Ceriç'le birlikte cemaatle bayramlaşacak. Davutoğl,u ayrıca Bosna Hersek'in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetebgoviç'in kabri ile Türk girişimcilerce Saraybosna'da açılan Uluslararası Burç Üniversitesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni de ziyaret edecek.