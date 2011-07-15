-DAVUTOĞLU: BASKILAR SÜRDÜRÜLMELİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'da daha güvenilir ve halkın meşru taleplerine cevap veren bir geçişin oturtulmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, Trablus rejimi üzerindeki baskıların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Davutoğlu, Uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan Libya Temas Grubu'nun Çırağan Sarayı'nda yapılan 4'üncü toplantısının ilk oturumunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan ile açılış konuşmasını yaptı. Bakan Davutoğlu, toplantının Libya'daki krize son verme çabasındaki önemine işaret ederek, aynı zamanda Libya halkının, geleceğini sağlam temellere oturtmasını sağlayacağını söyledi. Libya'da sivillerin korunması konusunda çok fazla yol katedildiğine işaret eden Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararlarının uygulanması konusunda ciddi bir gelişme kaydedildiğini ifade etti. Artık Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nin daha geniş bir uluslararası kabul görmüş durumda olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Ancak daha güvenilir ve halkın meşru taleplerine cevap veren bir geçişin oturtulması çok önemli. Bu konudaki başarılarımızı görerek çatışma çözümü konusuna yoğunlaşmamız gerekiyor" dedi. -"200 MİLYON DOLAR YARDIM YAPILMALI"- Libya'nın acil nakit ihtiyacının da kutsal Ramazan Ayı'nın arifesinde kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Davutoğlu, Libya Temas Grubu'ndaki bütün tarafların belli bir yüzde ile katkıda bulunarak ülkelerinde dondurulmuş Libya mevduatlarının belli bir kısmının serbest bırakılmasını ve 200 milyon dolarlık bir yardımın temin edilmesini sağlaması gerektiğini kaydetti. Ulusal birliğin muhafazası için BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip'e tam destek verildiğini vurgulayan Davutoğlu, Libya'daki değişim ve geçişin El Hatip ile işbirliği içinde en düzgün şekilde gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Libya'da insani yardım bağlamında çok ciddi sıkıntıların devam ettiğine dikkati çeken Davutoğlu, binlerce insanın tehcir edildiğini ve iltica ettiğini ifade etti. Davutoğlu, şöyle devam etti: "Bu istikrarsız şartlar dahilinde ülkenin kamu hizmetlerinin ve tedarik hatlarının düzgün devam etmesi zorlaşmakta ve Trablus rejiminin devam eden saldırıları da Kaddafi kontrolü altında yaşayan halkın hayatını çok zorlaştırmaktadır. Mübarek Ramazan akabinde bu şartlar bizim insani destek çabalarımızı da bu ay içerisinde dayanışmayla artırmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne üç milyar dolarlık destek sağlanmasını, bunun adil dağıtımının Ramazan zarfında Trablus ve Bingazi'de yapılmasını hedefliyoruz. Bu destek sadece insani maksatlarla kullanılacaktır." Libya'nın yeniden toparlanabilmesi ve hızla kendine gelebilmesi için acil istikrar ve yapılandırmanın gerekli olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu amaçla uluslararası istikrar ekibinin çalışmalarına son derece müteşekkir olduklarını, Libya halkının bu çabalara tam destek verdiğini söyledi.