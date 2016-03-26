Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Başkanlık sistemini benimseyen bir anayasa için her türlü adımı atacağız" dedi. "7 Haziran seçimleri sonrasında tek başına hükümet kuramamış olmamızdan kaynaklanan ortamı değerlendirmek ve bir kaos ortamı oluşturmak isteyenler asla başarıya ulaşamayacaklar" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Bugünlerde, bütün vatandaşlarımızın yeise, karanlığa sevk edilmek istendiği günlerde hepimiz sokaklara çıkalım, 'Omuz omuzayız, bir aradayız, hiçbir şekilde bu terör odaklarına teslim olmayacağız' diye haykıralım" diye konuştu.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nın gala yemeğinde konuşan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugün bizim, Türkiye için birinci önceliğimiz güven ve istikrardır. Türkiye'deki demokratik siyaseti, güven ve istikrarı gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Ekonominin geleceği de toplumsal barışın geleceği de güven ve istikrarın korunmasına bağlıdır. Bunun için de yerinde sayan değil, hedefleri olan ve o doğrultuda sürekli ilerleyen, gelişen bir ülke olmak zorundayız.

Şartlar ne olursa olsun demokrasiden, hukuk devletinden, üretimden, ihracattan, istihdamdan, sosyal barıştan, çalışma barışından gözümüzü ayırmayacağız. Adaleti gözeten, vesayeti reddeden, toplum ihtiyaç ve taleplerine uygun bir anayasa yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"Hepimiz sokağa çıkalım"

O büyük kriz Türkiye'yi nasıl teğet geçtiyse, krize rağmen nasıl 6,5 milyon insanımıza o günden bugüne istihdam ve iş imkanı sağladıysak, bugünkü arızi bölgesel sorunlara, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen bütün bu krizleri de aşacak güce sahibiz. Psikolojimizi değiştirmek isteyenler asla muratlarına eremeyecekler. 7 Haziran seçimleri sonrasında tekbaşına hükümet kuramamış olmamızdan kaynaklanan ortamı değerlendirmek ve bir kaos ortamı oluşturmak isteyenler asla başarıya ulaşamayacaklar.

Bugünlerde, bütün vatandaşlarımızın yeise, karanlığa sevk edilmek istendiği günlerde hepimiz sokaklara çıkalım, 'Omuz omuzayız, bir aradayız, hiçbir şekilde bu terör odaklarına teslim olmayacağız' diye haykıralım.

Vizesiz ziyaret edilen ülke sayısını 42'den 69'a çıkardık. Avrupa'ya vizesiz seyahati de inşallah en kısa zamanda gerçekleştirmek üzereyiz. Size bu müjdeyi de vermek inşallah en geç haziran ayında bize nasip olacak.

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