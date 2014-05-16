Davutoğlu: Başbakan Soma'nın acısını yüreğinde hissediyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Soma'da yaşanan maden faciasını ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik protestoları değerlendirdi. Davutoğlu, “Biz gösteri yapma hakkına saygı duyuyoruz. Halkımızın acısını anlıyoruz Başbakan da anlıyor. Onunla konuştum hem Türkiye’den ayrılmadan hem de gün içinde bütün bu acıları yüreğinde hissediyordu” dedi.

Londra'da CNN International muhabiri Christiane Amanpour'a konuşan Davutoğlu maden faciasını “Cumhuriyet tarihinin en trajik kazalarında biri” olarak nitelendirdi.

Başbakan Erdoğan’ın Soma ile ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında 1862 yılında İngiltere’de yaşanan maden kazasını örnek gösterdiğini hatırlatan Davutoğlu, “Başbakan’ın altını çizmek istediği nokta bu tür kazaların bütün ulusların karşılaştığı türden olduğunu göstermekti” ifadesini kullandı. Soma’da yaşananlara ilişkin Davutoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

"Çok üzücü bir olay. Cumhuriyet tarihinin en trajik kazalarında biri neyin yanlış gittiğini anlamak için bütün çaba gösterilecek. Bu kaza esnasında ve daha öncesinde olanlarla ilgili. Türkiye bir demokrasidir ve şeffaf bir sistemimiz var. Bütün önlemler alınacak. Gelecek için alınması gereken önlemler varsa bunları da alırız. Ancak daha önce bu tür madenler için bir teftiş mekanizması mevcuttu. Yine de her şey kontrol edilecek. Başbakan’ın altını çizmek istediği nokta bu tür kazaların bütün ulusların karşılaştığı türden olduğunu göstermekti."

Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma'da protesto edilmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu tür duyguların yoğunlaştığı zamanlarda gösteriler olabilir. Biz gösteri yapma hakkına saygı duyuyoruz. Halkımızın acısını anlıyoruz Başbakan da anlıyor. Onunla konuştum hem Türkiye’den ayrılmadan hem de gün içinde bütün bu acıları yüreğinde hissediyordu. Herkes bilir ki, Başbakanımız her zaman halkının yanındadır ve her zaman halkının acısını hisseder. Aksi takdirde son 10 yıldaki sekiz seçimde bu kadar destek almazdı.”