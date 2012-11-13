Davutoğlu: Başbakan Breivik'i kastetti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın idama ilişkin yaptığı açıklamayı, Norveç'te onlarca kişiyi katleden Anders Behring Breivik'i kastederek yaptığını söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği idam cezası, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, AB'ye üyelik çerçevesinde İtalya'da karşısına çıktı.



Davutoğlu, Başbakan Erdoğan’ın açıklamayı, Norveç'te onlarca kişiyi katleden Anders Behring Breivik'i kastederek yaptığını söyledi.

Sorunun temelinde AB’ye üyelik olunca, Davutoğlu da sözünü, "Biz AB sürecindeki taahhütlerimize her zaman sadığız ancak dediğim gibi AB'den de aynı sadakati bekliyoruz" şeklinde bitirdi.

İtalya’nın başkenti Roma’da, İtalya - Türkiye forumu kapsamında bir panele katılan Davutoğlu'na idam sorusu, İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Emma Bonino’dan geldi.

Bonino, "Başbakan Erdoğan'ın idama ilişkin açıklamaları endişe verici. Bu açıklamalardan sonra Türkiye'nin AB'ye girmek isteyip istemediğini düşünür olduk. Siz bu konuda ne demek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

Bakan Davutoğlu, "Sayın Başbakan o açıklamayı, Norveç'te onlarca kişiyi katleden Anders Behring Breivik'i kastederek söyledi. Bu şekilde katliamlar yapılması konusuna dikkat çekmek için söyledi. Biz AB sürecindeki taahhütlerimize her zaman sadığız ancak dediğim gibi AB'den de aynı sadakati bekliyoruz" cevabını verdi.



Erdoğan'ın açıklamaları



"Norveç'teki saldırıyı gerçekleştiren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan kişinin 21 yıl sonra hapisten çıkacak olmasına anlam veremiyorum. Ben sordum, merak ettim. Nasıl oluyor da 77 insanı öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor? Bana verilen cevap şu; 'hayır, çıkmaz. 21 yıl sonra bir şey uydurulur tekrar 21 yıl verilir'. Ben buna nereden inanacağım, bunu çözmemiz lazım.

Şu anda Avrupa'da idam kalktı ama Amerika'da kalktı mı, Japonya'da kalktı mı, Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var. Çünkü, 77 kişiyi öldüren bir insan eğer elini, kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyorsa o 77 insanın ailesinin vicdanının, gönlünün rahat olduğuna ben inanmıyorum. Kendimizi check etmemiz lazım, kendimizi tekrar adalet terazisine iyice yatırmamız lazım, yatırmamız lazım ki bu insanlık barışı huzuru bulabilsin."

"İdam toplumda tartışmalı bir konu. Bu cezayı uygulamayan ülkeler de uygulayan ülkeler de var. Uluslararası camia AB’den ibaret değil. Mesela ABD, Çin, Rusya ve Japonya’da idam var. Ancak Norveç’te 77 kişiyi öldürmüş bir insanın sadece 21 yıl hapisle cezalandırılmasını anlamak kolay değil. Olaya bir de öldürülenlerin açısından bakmak lazım. Siyasi suçlarla ilgili olarak değil ama terör ve ölüme sebebiyet verme kapsamında idamı tartışmak elbette mümkün olabilir."