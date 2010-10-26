-DAVUTOĞLU, BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ta hükümet kurma çalışmaları sürecinde "hiçbir grup arasında ayrım yapmadıklarını" vurgulayarak, "Önemli olan Irak'ta barışın, istikrarın temin edilmesidir" dedi. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin eski Başbakanı ve Irak Kürdistan Demokratik Partisi Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile çalışma yemeğinden önce kısa bir basın açıklaması yapan Davutoğlu, Barzani'yi bir kez daha Ankara'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, son zamanda Irak'ta çok önemli gelişmeler yaşandığını, Irak'ın istikrarı, güvenliği ve refahının gerek Iraklılar gerekse bölge için hayati önem taşıdığını söyledi. Davutoğlu, bu çerçevede Irak'taki değişik etnik ve mezhep gruplarının bir araya gelerek kapsamlı ve tam işbirliğine dayalı bir hükümet kurmalarının büyük önem taşıdığını bildirdi. Türkiye'nin bütün gruplarla ve bütün siyasi liderlerle ilişkilerini iyi düzeyde yürütmeye büyük önem verdiğini hatırlatan Davutoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin, bölge içinde yürüttüğü temaslarla Irak'ın istikrarını güçlendirecek bir hükümet kurulabilmesi için ortak çalışmaları teşvik ettiğini kaydetti. Davutoğlu Irak'ta yedi aydır hükümet kurulamadığını anımsatarak, son dönemde bu hükümetin bir an önce kurulabilmesi için çalışmaların hız kazandığını ve bu çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi. Irak'tan, çok değişik gruplardan çeşitli temsilcilerin son dönemde Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Davutoğlu, Neçirvan Barzani ile de Irak'taki seçimden sonra İstanbul'da kapsamlı bir görüşme yaptıklarını, geçen hafta kendisinin iki kez Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile görüştüğünü ve o görüşmelerde Neçirvan Barzani ile istişareleri yüz yüze yapmakta fayda olduğu konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Davutoğlu bu çerçevede Neçirvan Barzani ile Irak'taki hükümet kurma çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunacaklarını belirterek, Neçirvan Barzani'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de biraraya geleceğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Tabi, Türkiye ve bölgesel yönetim temsilcisi olarak bir araya geldiğimizde, Irak'taki hükümet kurma çalışmaları dışında ikili konuları, ekonomik ilişkileri ve ilgili güvenlik konularını, son dönemde yoğunluk arz eden güvenlik işbirliği çerçevesindeki konuları da ele alacağız. Biz Irak'ta Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Hristiyanların, hangi kökenden olursa olsun herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı güçlü bir Irak'ın ortaya çıkması için bundan sonra da katkılarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir grup arasında ayrım yapmıyoruz. Önemli olan Irak'ta barışın, istikrarın temin edilmesidir." Davutoğlu'nun kendisine gösterdiği evsahipliğinden dolayı teşekkürlerini ileten Barzani, ziyaretinin, Mesut Barzani ile Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesinde kararlaştırıldığını kaydetti. Barzani, geniş çaplı, herkesi içerecek bir hükümet kurulması konusunda Türkiye'nin yaptığı çağrıyı takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "komşu Türkiye'den de zaten bunun beklendiğini" kaydetti. Neçirvan Barzani daha sonra şunları söyledi: "Detaylarıyla bu meseleyi ele alacağız. Kürdistan bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden mutluluk duyuyoruz. Özellikle, Sayın Başkan Mesut Barzani'nin Ankara'ya yaptığı ziyaretten sonra bu ilişkiler daha da gelişti. Her zaman söylediğimiz gibi Kürdistan bölgesi için Türkiye ile ilişkiler önceliklidir. Türkiye bizim için çok önemlidir." Barzani, Davutoğlu ile görüşmesinde ekonomi ve güvenlik konularını ele alacaklarını belirtti.