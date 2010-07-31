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DAVUTOĞLU BAN Kİ

31 Temmuz 2010 20:54

-DAVUTOĞLU BAN Kİ-MUN İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile telefon görüşmesi yaparak, gündemdeki önemli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu-Ban Ki-mun görüşmesinde, İsrail'in gemi saldırısıyla ilgili kurulması öngörülen araştırma komisyonu dahil olmak üzere, İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili son gelişmeler ve Afganistan'da düzenlenen Kabil konferansının ardından yaşanan gelişmeler ve bu ülkeye ilişkin son durum ele alındı. Davutoğlu BM Genel Sekreteriyle en son Kabil konferansı için bulunduğu Afganistan'da bir araya gelmişti.

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