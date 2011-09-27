-Davutoğlu Ban Kı-Mun ile görüştü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - 27.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Somali, Libya, Suriye, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Palmer raporu konularını görüştü. Genel Sekreterin görüşmede Davutoğlu'na Türkiye'ye, Somali'ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiği, Davutoğlu'nun da Türkiye'nin Somali'ye yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiği bildirildi. Genel Sekreterin görüşmede Davutoğlu'na Türkiye'nin Libya konusunda da ön planda olduğunu söylediği, Ban ve Davutoğlu'nun Libya ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi. Kıbrıs konusunda ise Türk tarafının Kıbrıs'taki müzakere süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Genel Sekretere bilgi verdiği, Genel Sekreterin de Kıbrıs'taki iki lideri ekim ayında New York'ta bir araya getireceğini söylediği öğrenildi. Görüşmede Ban'ın adadaki doğal kaynakların her iki topluma da ait olduğunu söylediği vurgulandı. Görüşmede son olarak Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunun (Palmer raporu) da gündeme geldiği, Türk tarafının raporla ilgili tutumunu Genel Sekretere bir kez daha aktardığı belirtildi.