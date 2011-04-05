-DAVUTOĞLU BAHREYN'E GİTTİ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halit Bin Ahmet El Halife'nin daveti üzerine Bahreyn'e gitti. Davutoğlu, Bahreyn'de Dışişleri Bakanı Seyh Halit'in yanı sıra üst düzey yetkililer ve siyasi yelpazede yer alan grupların temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde, Davutoğlu'nun Bahreyn ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması, ikili ilişkileri gözden geçirmesi öngörülüyor. Bakan Davutoğlu'nun Bahreyn'den Suriye'nin başkenti Şam'a geçmesi bekleniyor.