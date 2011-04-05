-DAVUTOĞLU BAHREYN'E GİDİYOR ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halit Bin Ahmet El Halife'nin davetine icabetle Bahreyn'e gidiyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Davutoğlu'nun yarın Bahreyn'i ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı Seyh Halit'in yanı sıra üst düzey yetkililerle ve siyasi yelpazede yer alan grupların temsilcileriyle biraraya geleceği ifade edildi. Bakan Davutoğlu'nun ziyareti kapsamındaki temaslarda Bahreyn ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması, ikili ilişkileri gözden geçirmesi bekleniyor.