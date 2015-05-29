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Davutoğlu: Bahçeli başbakan yardımcısı olduğu dönemde namerde muhtaçtık

Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de konuşuyor

29 Mayıs 2015 22:45

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Kayseri'de düzenlediği seçim mitinginde konuşuyor.

Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Bunların niyetleri zirveye oynayan AK Parti'yi zirveden indirmeye çalışmak. Ancak indirebilirler mi?

-Kim ne yaparsa yapsın bu ülkenin yer yanına Al bayrak ve AK Parti beraber gidecek.

-IMF'ye borcu kim ödedi? gayri milli hasılayı kim 4 katına çıkarttı? Dünyanın en büyük 6. turizm ülkesiyiz kim yaptı? Onlar konuşur AK Parti yapar.

-Sayın Bahçeli 2002'de Başbakan yardımcısı olduğu dönemde namerte muhtaçtık.

-Bir vuruyorsun Pensilvanya'ya ses HDP'den geliyor.

-MHP'li başkan yardımcısı diyor ki HDP'nin barajı geçmesi bize zarar vermez, iyi olur. İşbirliğini görüyor musunuz?

Şırnak'ta uzun namlulu silahlarla başka bir partinin üyelerine saldırdılar. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.  Bizim adaylarımıza da saldırıyorsunuz. Hangi partiden kınama gördünüz mü? İmza atan aydınlar neden sormuyor seçime giriyorsan silahı neden bırakmıyorsun diye. Sandıklara baskı yapmaya çalışanlara neden sesleri çıkmıyor.

 

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