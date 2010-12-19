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DAVUTOĞLU BAGERİ'Yİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A)

19 Aralık 2010 23:07

-DAVUTOĞLU BAGERİ'Yİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili'nin yardımcısı Ali Bageri'yi kabul etti. Davutoğlu ile Türkiye'yi 'özel temsilci' sıfatıyla ziyaret eden Bageri'nin Dışişleri konutunda yaptığı görüşmenin başında, gazetecilerin görüntü almasına izin verilirken, görüşme basına kapalı olarak devam etti. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Ali Bageri, 5+1 ülkeleri ile İran arasında Cenevre'de gerçekleşen görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Davutoğlu ve Bageri, İstanbul'da yapılacak toplantı hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun kabulde, ''konunun diplomatik yöntemlerle çözülmesi isteğini'' yinelediği ve ''İran ile 5+1 ülkeleri arasında başlayan görüşmelerden Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti aktardığı'' kaydedildi. Davutoğlu'nun, İran'ın, 5+1 ülkeleri ile İstanbul'da yapacağı 2. toplantı için de ev sahibi olarak her türlü desteği vereceğini dile getirdiği ve müzakerelerde oluşan olumlu atmosferin devam etmesini dileğini ifade ettiği belirtildi.

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