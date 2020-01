-Davutoğlu: ''Avrupa'da engizisyon dönemi açılır'' KAYSERİ (A.A) - 23.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Fransa Senatosu'nda oylanacak Ermeni yasa teklifine ilişkin, ''Bu tasarının bu şekilde gündeme gelmesi, hata gündeme getirmeyi düşünmek dahi bugünkü çağın evrensel değerlerine, özüne, ruhuna aykırıdır'' dedi. Davutoğlu, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi ziyaretinde basın mensuplarının Fransa Meclisi'nde kabul edilen ''Ermeni yasa teklifi'' konusundaki soruların yanıtladı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nden dün gece son durumla ilgili bilgi aldığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Davutoğlu, bu tasarının her şeyden önce Avrupa değerlerine ve Fransa Anayasası'nın temel ilkelerine aykırı bir yasa tasarısı olduğunu vurguladı. ''Tasarının bu şekilde gündeme gelmesi, hata gündeme getirmeyi düşünmek dahi bugünkü çağın evrensel değerlerine, özüne, ruhuna aykırıdır'' diyen Davutoğlu, tasarının daha meclisten senatoya sevki aşamasında, bu noktaya gelmeden Fransız entelektüelleri ve Fransız kültür camiasının toplu olarak bu tasarıya karşı bir hareket içine girmesini beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini dile getirdi. Davutoğlu, yasa tasarısının senatoya gelmeden önce Avrupa'da bir tartışma ortaya çıkması beklentisi içinde olduklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu aşamaya gelmeden önce beklerdik ki, Avrupa Birliği kurumlarının Fransa'ya Ortaçağ dogmalarını, engizisyonu hatırlatan, fikir özgürlüğünü cezalandıran bu tasarı konusunda uyarılar versin, bir tartışma başlatılsın. Ama maalesef Fransa içinde de, Avrupa'da da bu tartışma bu şekilde ele alınmadı. Bundan sonra Avrupa değerleri büyük tehdit altındadır. Her meclis kendi tarih görüşünü muhtevi kararlar alıp uygularsa Avrupa'da yeni bir engizisyon dönemi açılır. Bu tarihi görüş dışındaki kitaplar yakılmaya başlanır. Bu tarihi görüş dışındaki görüşler, ifadeler ve tarih yorumlarını dile getirenler hapse atılırlar. Bu tipik bir engizisyon anlayışıdır. Ortaçağ'da engizisyonda neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Maalesef bunu tekrar canlandırmak Fransa için ayıptır. Biz kendi tarihimize sahip çıkmayı, tarihimizle yüzleşmeyi, gerektiğinde öz eleştiri yapmayı da biliriz. Birçok vesileyle de yaptık. Ama başka milletin kendi tarihimizi yorumlayarak bir tarih yorumunu bize dikte ettirmesine de izin vermeyiz. Soğukkanlılıkla bekliyoruz, ümit ediyoruz ki Fransız Senatosu, engizisyona karşı çıkan aydınlanmasına ve değerlerine sahip çıkar. Bu, bizden çok Fransa ve Fransız Senatosu için bir çağdaşlık, özgürlük sınavıdır. Eğer bu sınavdan bugün kalırlarsa bu her şeyden önce Fransa için çok tartışılması gereken husustur.'' İki gün önce Türk vatandaşlarının Paris'te yaptıkları demokratik gösteride de ortaya çıktığı gibi Türklerin hep Avrupa'nın merkezlerinde olmaya devam edeceklerini dile getiren Ahmet Davutoğlu, Türk vatandaşlarının Avrupa'da kendi değerlerini savunacaklarını, başları dik şekilde, kimseden kendi tarihleri ile ilgili dikte almaksızın, gerektiğinde kendi tarihleriyle yüzleşeceklerini ve kendi tarihlerine sahip çıkacaklarını vurguladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa'da yasa tasarısına karşı çıkan çok sayıda senatör ve aydının da olduğunu ifade ederek, ''Bu süreçte parti disiplini adına bir tek görüşü partilere deklare eden liderler yanında, çok özgürlükçü şekilde yorum yapan, bu yasaya karşı çıkan gerçek Fransız aydınları ve senatörleri de oldu. Onların seslerinin bugün daha gür çıkmasını bekliyoruz. Ümit etmiyoruz, hiçbir zaman böyle bir hata yapılmasını istemiyoruz. Ama diyelim ki bu yasa geçti, böyle bir yasanın Avrupa'da yaşama şansı yok. Böyle bir yasanın geçmemesi için son dakikaya kadar çaba sarf edeceğiz. Özgürlükçü Fransız aydınlarıyla birlikte çaba sarf edeceğiz. Ama sonrasında da bu yasanın yaşamayacağını, yaşamasının mümkün olmadığını da bütün dünya görecek' dedi. -Fransa'ya yaptırımlar- Bir gazetecinin, Fransa Senatosu'ndaki oylamanın Türkiye'nin istemediği yönde çıkması durumunda ne gibi yaptırımlar yapılacağını sorması üzerine Davutoğlu, bunların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklandığını, ancak bu yaptırımların zamanlaması konusunu değerlendireceklerini söyledi. Tasarının Fransız Senatosu'ndan çıktığı şekliyle hemen kanunlaşmadığına işaret eden Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Süreci de takip ederek değerlendirmeleri yapacağız. Bugün Sayın Başbakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla istişareler yapacağız. Ama, bu yasanın mutlak anlamda kanunlaşması durumunda atacağımız adımlar çok önceden belirlenmiştir. Bu konuda kimsenin tereddütü olmamalıdır. Türkiye, artık 2001'deki Türkiye değildir. Bir takım müeyyideler uygulanır, sonra bu müeyyideler gözden geçirilir gibi bir anlayış bugünkü Türkiye'yi tanımamak olur. Türkiye bu konuda alacağı müeyyideleri bu yasa devrede kaldıkça uygulamaya devam eder. Ancak, ümit ederiz, buna gerek kalmaz, ümit ederiz Fransız Senatosu'nda aklı selim hakim olur. Ümit ederiz, sadece Fransız senatörleri değil, Fransız anayasa hukukçuları da devreye girerler. Bunun Anayasa'ya aykırılığını gündeme getirirler. Ama biz adım adım ne yapacağımızın planlamasını yapmış durumdayız. Cumartesi günü, Sayın Başbakanımız ile bu konuda bir değerlendirme yaptık, ilgili bakan arkadaşlarımla da görüştüm. Bugünkü duruma göre yeni bir istişare ihtiyacı hasıl olursa, onu değerlendirip atılacak adımları kademe kademe atacağız.''