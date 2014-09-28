Davutoğlu: AVM'leri dualarla açın

Kırşehir'de 27. Ahilik Haftası törenlerinde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnafı AVM'ye kurban etmeyeceklerini belirterek, ''AVM'lerin içinde yüzde 5 kota esnafa ayrılacak, bunu yapmayan AVM'ler bir anlamda faaliyetlerini de yerlerine getiremeyecekler'' dedi.

Konuşmasında iş adamlarına da seslenen Davutoğlu, iş adamlarının da bir gelenek başlatmasını istediğini söyleyerek, ''Alışveriş merkezlerini dualarla bereketlendirin. Toplu olarak oralarda dükkanlarınızı açarken işinize başlarken bu Ahilik geleneğini oralara taşıyın'' ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Soframıza haram yaklaştırmasın

Allah bizi Ahi Evran'ın ahlakından ayırmasın. Elimize, dilimize, belimize, soframıza, kapımıza haram yaklaştırmasın. Bir zerre haramdansa bin yıllık esareti, acıyı, sızıyı tercih ederiz. Allah bizi haramdan uzak tutsan.

Ben de bir esnaf çocuğuyum. Dedem ve babam bir ayakkabı ustasıydı. Kayınpederim de öyle. Biz ailede daha sofraya otururken Ahiliğin felsefesini öğrenerek oturduk. Sofra duasını okurken ve kalkarken, dükkanı açarken, dükkana sağ adımımızla girerken okuduğumuz ilk dua Ahi Evran'dan bu yana kadar gelen ve bir ahitleşmeydi. Haktan ayrılmayacaksın, kimseyi aldatmayacaksın, eline, diline, beline sahip çıkacaksın ve sözünde insanlar, senin sözünde ahdi görecekler. Allah'a verilen ahdi, dürüstlük ahdini görecekler. İşte biz bu ahlakla bezenerek yola çıktık. Allah bizi Ahi Evran'ın ahlakından ayırmasın, elimize, dilimize, belimize, soframıza, kapımıza haram yaklaştırmasın. Bir zerre haramdansa, bin yıllık esareti tercih ederiz. Acıyı, sızıyı tercih ederiz. Allah bizi haramdan uzak tutsun, beri kılsın. Onun için son 12 yılda bu sofralar bereketlendi.

Neden 12 yıl önce esnafımız Başbakanlık kapısının önünde elindeki yazar kasayı fırlatıyordu da şimdi her bir esnafımızın gözü ışıl ışıl? Çünkü biz iktidara geldiğimizde eline sahip çıkamayan, beline, diline sahip çıkamayanlar vardı. Hortumcular vardı, yolsuzluklarla helal rızkıyla vergi ödeyen kardeşlerimizin vergisini çalanlar vardı. Şimdi bütün bu kapılar kapandığı için 12 yıl içinde Türkiye'de yepyeni bir Türkiye inşa edildi. Size sözümüzdür Kırşehirliler ve sizin nezdinizde bütün milletimize sözümüzdür ki tek bir lokma dahi olsa bu sofralara haram yaklaşmayacak, yaklaştırmayacağız

Esnafı AVM'ye kurban etmeyeceğiz

Huzurunuzda daha önceki bakanımız Hayati Yazıcı Bey'e teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir gayretle esnafımıza sahip çıktığını biliyoruz. Şimdiki bakanımız Nurettin Canikli Bey de ondan aldığı emaneti sürdürecek. Esnaflarımızın her bir meselesine sahip çıkacağız. Onun için bir yasa hazırlığı içindeyiz Perakende Yasası ile ilgili. Buradan esnaf geleneğinin sürmesi bakımından bütün ilgili taraflara bir kez daha seslenmek istiyorum; kesinlikle esnaflarımızı AVM'lere, alışveriş merkezlerine kurban etmeyeceğiz. Esnaf geleneğimiz sürecek. Nasıl o helal rızıkla belki az sermayeyle belki dar sermayeyle ama çok geniş bir yürekle, mahalleliyle bütünleşen o esnafımız var ya onların çay bardağındaki bir damla çayının verdiği hazzı başka kimse veremez. Onları koruyacağız.

AVM'de yüzde 5 kota esnafa ayrılacak

AVM'lerde de bütün AVM'ler yapılmış olsa ya da yapılacak olanlarda da yüzde 5'ini esnafa ayıracağız. AVM'lerin içinde yüzde 5 kota esnafa ayrılacak, bunu yapmayan AVM'ler bir anlamda faaliyetlerini de yerlerine getiremeyecekler. Yine bu merkezlerde unutulmuş sanatlarla ilgili yerler, özel mekanlar ayıracağız

Siz de alışveriş merkezlerini

dualarla bereketlendirin

Nasıl Ahilik her zaman duayla açar o bedestende, esnaf diyarlarında. Siz de alışveriş merkezlerini dualarla bereketlendirin, helal rızıkla bereketlendirin. Toplu olarak oralarda, dükkanlarınızı açarken, işinize başlarken bu Ahilik geleneğini oralara taşıyın. Ahilik geleneği Kırşehir'de, Konya'da, Anadolu'nun her yerinde nasıl yaşadıysa, Edirne'de hala sabah duayla açılır Selimiye'nin etrafındaki dükkanlar, ortak duayla. İsteriz ki bu ahlak bütün alışveriş merkezlerine, Türkiye'deki iktisadi hayatın heryerine girsin ve sirayet etsin. Esnafımıza sahip çıkacağız.

Bir vekil tuttu Mehmetçiğe

taş atma edepsizliğini gösterdi

Son dönemde Kobani'den gelen kardeşlerimize de kapımızı açtık, hiç bir ayrım gözetmedik. Ama bir vekil tuttu, o kardeşimizi, o kardeşlerimizin elinden tutarak, sınırlarımızın içine çeken o aziz Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi. Ona buradan sesleniyorum; 'Suriye'den gelen o kardeşlerimiz etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun gelenler, senin için gelmediler, sen orada olduğun için gelmediler, Mehmetçiğin gölgesinde huzur bulacağız' diye geldiler. Eğer Mehmetçik orada olmasaydı onlar o kapıya sığınamazlardı.