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Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu ateşkesten umutlu değil

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya ve ABD'nin girişimiyle Suriye'de anlaşma sağlanan ateşkese şüpheyle baktıklarını söyledi.

23 Şubat 2016 14:12


Başbakan Ahmet Davutoğlu, haber kanalı Al Jazeera'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, ABD ve Rusya'nın girişimiyle hazırlanan taslak doğrultusunda, Suriye'de 27 Şubat'ta başlaması üzerine uzlaşılan ateşkesi de değerlendirdi.

Türkiye Başbakanı, Suriye'de ateşkesin uygulanabilirliğine şüpheyle baktıklarını kaydetti. Davutoğlu, ateşkes ve barıştan yana olduklarını, bu konuda Türkiye kadar etkin başka bir ülke olmadığına dikkat çekti.

Ancak gerçekçi olunması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, tüm diplomatik müzakerelerin Şam rejimi, Rusya ve İran tarafından daha fazla insan öldürmek üzere suistimal edildiğini vurguladı. Davutoğlu bu nedenle ateşkesin uygulanabilirliği konusunda 'iyimser' olmadıklarını belirtti.

Suriye halkına destek veriyoruz

Davutoğlu, ülkesinin Suriye halkına desteğine de dikkat çekerek "Eğer bugün gerçek Suriye ılımlı muhalefeti varsa bu, Türkiye'nin desteği sayesindedir" dedi. Davutoğlu, Rusya'nın geçen hafta IŞİD'i hedef almadan yaptığı ağır bombardımana rağmen Suriye halkının hala topraklarını savunabiliyor olmasının da Türkiye'nin desteği sayesinde olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, Ankara saldırısına yönelik sorulara da cevap verdi. Başkentteki saldırının Şam rejimi tarafından desteklendiğini öne sürerek "Saldırıya ne zaman ve nasıl bir karşılık vereceğimizi biliyoruz" dedi ve iş o raddeye geldiğinde herkes Türkiye'nin her saldırı ve gelişmeye cevap verebileceğini göreceğini de sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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