Türkiye'nin Suriye'nin komşusu olarak halkın acılarını en yakından gördüğünü ve etkilendiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, ''Artık kaybedilecek bir dakika bile yok'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Katar'ın başkenti Doha'da basına kapalı gerçekleşen, Suriye muhalefetinin bakanlar düzeyindeki toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, Suriye halkının daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasına Suriye halkını selamlayarak başlayan Davutoğlu, 20 aydan bu yana başka hiçbir halkın düzenli ordu karşısında dayanamayacağını belirtti.

Suriye'nin geleceği açısından önemli bir dönemeçte olunduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Bugün diğer ülkelerin Suriye halkını desteklemesi gereken önemli bir gün'' diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin komşusu olarak halkın acılarını en yakından gördüğünü ve etkilendiğini söyleyen Davutoğlu, ''Artık kaybedilecek bir dakika bile yok'' diyerek sürecin geciktirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası camianın Suriye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, sürecin uluslararası aktörler tarafından değil, bizzat Suriye halkı tarafından yönetilmesini istediklerini ifade etti.

Öte yandan Davutoğlu'nun toplantının bitmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid ile görüştüğü belirtildi. Davutoğlu'nun Katar Başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Al Tani ile de görüşmesi bekleniyor.