Davutoğlu: Artık Irak'tan gelen teröre tahammülümüz yok

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Artık Irak topraklarında Türkiye'ye dönük tehdit oluşturan bir terör faaliyetine tahammülümüz yoktur" dedi.

Davutoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlediler. Bakan Davutoğlu, yapılan görüşmelerde öne çıkan hususların başında terörün geldiğini belirterek, bugün sabah mesailerinin önemli bir kısmını terörle ilgili konulara ayırdıklarını söyledi. Türkiye'ye dönük olarak Irak'ta odaklanmış terör yapılanmasından kaynaklanan tehdidin hem Irak'ın hem Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tehdit oluşturduğuna işaret eden Davutoğlu, "Biz buna karşı net bir pozisyon almak durumundayız. Türkiye bu terör faaliyetinin sona erdirilmesi konusunda kararlıdır" dedi. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin iki gün önce yaptığı açıklamanın son derece doğru bir yaklaşım içerdiğini vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim bu konudaki takdirlerimizi ifade ettik. Gerçekten Irak kendi topraklarında tam askeri kontrolü sağlarsa bu hem Irak'ın kendi topraklarını kontrol etme kapasitesi, egemenliği bağlamında önemlidir hem de Türkiye'ye dönük terör faaliyetlerinin engellenmesi bağlamında önemlidir. Böyle bir durum olduğunda Türkiye'nin herhangi bir sınır ötesi operasyonuna ihtiyaç hissedilmeyecektir. Bundan daha doğal bir durum yok." Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin PKK'ya karşı alacağı tedbirin ne Irak'a ne de Irak'taki etnik bir gruba karşı olduğunu söyledi. Türkiye'nin kararlılığını Zebari'ye de ifade ettiğini ve her zaman bu konunun dile getirildiğini belirten Davutoğlu, "Artık Irak topraklarında Türkiye'ye dönük tehdit oluşturan bir terör faaliyetine tahammülümüz yoktur. Bunun bilinmesi gerekir. Bunun için de üçlü mekanizmalar geliştirdik, ikili istişarelerde bulunduk, ama hala bu terör tehdidi Türkiye'ye dönük olarak devam ediyor. Bu konuda en etkin tedbirleri almaya kararlıyız. Bu konuda Irak makamlarının bize göstermiş oldukları anlayış dolayısıyla da müteşekkiriz. Bu konuda ortak bir perspektifimiz var" dedi.