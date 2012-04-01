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Davutoğlu, 'Artık Esad'ın sözlerine değil eylemlerine bakacağız' dedi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da yapılan Suriye'nin Dostları Toplantısı'nın sona ermesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

01 Nisan 2012 19:41

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de bundan sonra verilen sözlere değil eylemlere bakacaklarını söyledi. Davutoğlu, Suriye Ulusal Konseyi'nin Suriye'nin meşru temsilcisi olarak tanıdıklarını açıkladı.

 
Toplantıda BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın temsilciliğine olan desteğin teyit edildiğini ifade eden Davutoğlu, "Ancak bu ucu açık bir destek olarak algılanmamalı" dedi.
 
Suriye rejiminin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadığını dile getiren Davutoğlu, Suriye'deki insani durumun daha da kötüleştiğini söyledi.
 

'Suriye halkı yalnız değildir'

 
Suriye'nin Dostları Toplantısı'nda iki çalışma grubu ve bir uluslararası konsey oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Uluslararası toplum Bosna'daki gibi yavaş davranmamalı. Bugünkü toplantının mesajı açık, Suriye halkı yalnız değildir" dedi.
 

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