Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Aramıza hendek kazanlar asla amaçlarına ulaşamayacak. Teröristlerin baskısıyla kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımızın tüm mağduriyeti giderilecek" dedi.

Davutoğlu, Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İnşallah çalışma hayatında en başından beri sürdürdüğümüz diyalog ortamı aynı hassasiyetle devam eder. Çalışma hayatındaki barışı ve huzuru hayati olarak gördük ve duyarlılık içinde eğildik. Partimizin programındaki, hükümet programlarındaki çalışma hayatlarına ilişkin vaatlere harfiyen uymaya dikkat ettik. Zorluğuna rağmen bu hassasiyeti korumaya özen gösteriyoruz. Hâlâ güzel Ahi geleneğinin izlerinin Anadolu’da ve Trakya’da, hatta sınır ötesinde yaşadığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışma hayatının belirlenmesinde aynı yöne bakar, gider şekilde görmek istiyoruz. Dolayısıyla iş hukuku, iş ahlakı esastır. İnsandan daha muhterem, daha değerli, daha saygıdeğer bir varlık yoktur. Sözün senet olduğu günlere geri dönmeliyiz, herkes emeğinin, alın terinin korunacağından emin olmalıdır.

Siyasi istikrar ve güven ortamı riske girdiğinde en çok yara alan ortam budur. Çalışma barışı ilk gözden çıkarılan alandır. Hamdolsun, Türkiye demokrasi ve güven ortamını yeniden ikame etmiştir.

Ayrım yapan hiçbir hain mihrakla yol yürümeyeceğiz. Aramıza hendek kazanlar asla amaçlarına ulaşamayacak. Teröristlerin baskısıyla kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımızın tüm mağduriyeti giderilecek. Terör istikrarımızı, birliğimizi, dirliğimizi hedef alıyor.

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