-Davutoğlu arabuluculuk toplantısında evsahibi NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da ''Arabuluculuk Merkezi'' kurulması konusunda teklifte bulunduklarını söyledi. Bakan Davutoğlu, Türkevi'nde Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tumioja birlikte BM üyesi 25 ülke, BM ve bölgesel kuruluşların katıldığı ''Barış için Arabuluculuk'' konulu bakanlar düzeyinde toplantıya Türkevi'nde evsahipliği yaptı. Bakan Davutoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Tumioja toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Davutoğlu basın toplantısında bugün düzenlenen Arabuluculuk Dostları toplantısına son derece yüksek bir katılımın, AB, Afrika Birliği, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Latin Amerika ülkeleri bölge kuruluşlarının katıldığını, toplantıya Finlandiya ile eşbaşkanlık yaptıklarını söyledi. Finlandiya ile bu arabuluculuk girişimini geçen sene New York'ta başlattıklarını anımsatan Davutoğlu, bu girişimin BM Genel Kurulunda arabuluculuk konusunda kabul edilen kararın ardından bir BM girişimi haline geldiğini söyledi. Bugünkü toplantıda ''kapasitenin güçlendirilmesi, arabuluculuk faaliyetlerinin eşgüdümü, sivil toplum ve özellikle kadınların arabulucuğa katılımı'' konularının tartışıldığını ifade eden Davutoğlu, bu kapsamda bölgesel "workshop"lar, konferanslar düzenleme ve İstanbul'da ''Arabuluculuk Merkezi'' kurma konusunda yaratıcı tekliflerde bulunulduğunu söyledi. Davutoğlu kendilerinin yaptığı gibi bölgesel arabuluculuk ofislerinin kurulmasına yönelik bu tür tekliflerin bu arabuluculuk girişimini daha fonksiyonel bir mekanizmaya dönüştüreceğini belirtti. Bu kapsamda ülkelerin dışişleri bakanlıklarından birer yetkilinin arabuluculuk konusunda önleyici diplomasi, ihtilafların çözümü gibi konularda görevlendirilmesini istediklerini, kendilerinin ülkeler arasında ''savaş ve savunma yerine barış elçileri ve bakanları'' oluşturmak istediklerini söyledi. Davutoğlu bu kapsamda Türkiye ve Finlandiya olarak beraber çalışmaya devam edeceklerini ve bir eylem planı hazırlayacaklarını anlattı. Bunun ucu açık bir süreç olduğunu, girişimi başlatan iki ülke olarak girişimin kendilerinin dışında da gelişmesini istediklerini belirterek, ''Türkiye ve Finlandiya olarak girişimi sahiplenmiyoruz, girişim bu sürece katkıda bulunmak isteyen herkese açık, bu girişim BM tarafından ve uluslararası toplum tarafından sahiplenildi'' dedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tumioja da son derece geniş katılımlı ve yararlı bir toplantı yaptıklarını, BM'nin bu kapsamda merkezi rolü olduğunu, kendilerinin de bir rapor hazırlayarak tüm önerilerini BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunacaklarını söyledi.