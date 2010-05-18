Davutoğlu: Anlaşma metni dikkatle okunmalı

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'la imzalanan uranyum takası anlaşmasının virgülüne kadar müzakere edilen ve titizlikle yazılan bir metin olduğunu belirterek, bu metni herkesin dikkatle okumasının ve metnin unsurlarına doğru bakılmasının gerektiğini söyledi. Davutoğlu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la dün imzalanan uranyum takası anlaşması ve diğer güncel dış politika gelişmelerini değerlendirdi.



Anlaşma hakkında "İran yönetimi Türkiye'ye duyduğu güveni ispat etmiştir, biz bu güvenin hakkını vereceğiz" diyen Davutoğlu, bugünün karşılıklı suçlamalar günü olmadığını, olumsuz senaryolarla ortalığın bulandırılmaması gerektiğini kaydetti.

Davutoğlu, dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştüğünü ve bütün BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile görüşeceğini belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da daimi üyelerin liderleriyle görüşmeler yapacağını bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın yazdığı mektubun karşılığını bulacağını söyleyen Davutoğlu, dün Brezilya ile birlikte imzalanan metnin BM belgesi haline getirileceğini de belirtti.