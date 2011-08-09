-DAVUTOĞLU ANKARA'YA GELDİ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'dan Ankara'ya geldi. Davutoğlu ve beraberindekileri taşıyan uçak saat 19.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ziyareti sırasında, Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ileten Davutoğlu'nun, Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yapması bekleniyor.