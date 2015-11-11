Davutoğlu: Anayasa'yı kutuplaştırıcı unsur olmaktan çıkarıp, saygın bir çaba olarak gösterelim

1 Kasım seçimleriyle istikrarın teminat altına alındığını söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Başbakan olarak size şu sözü verebilirim: Önümüzdeki 4 yıl içinde bu istikrar ortamı sürecektir. Kimsenin siyasal gelecek bağlamında kaygıları olmamalı. Planlarınızı yaparken kısa dönemli yapmayın, devamlı olacak bir istikrar ortamına göre yapın. Siyasi istikrarın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çankaya Köşkü'nde iş dünyası ve çalışma hayatı temsilcilerini ağırlayan ve 1 Kasım seçimleri öncesinde verilen vaatlerin hepsinin gerçekleştirileceğini savunan Davutoğlu, "İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı bir hukuk düzenini hakim kılmak bizim en önemli taahhüdümüzdür. Aynı zamanda, üretken, verimli bir ekonomik düzen ile insan onuruna yakışan bir sosyal düzen hedefliyoruz. Gelir adaletine dayalı ekonomik düzen önemli. Beyannamemizde ne varsa hepsi gerçekleşecek. Kimse kaygılanmasın, 3 aylık programda vaatler gerçekleşecek. Bu 4 yılda Türkiye'yi siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın tanzim edildiği reformlarla geleceğe hazırlayacağız. Her birini madde madde, ay ay kamuoyuna aktaracağız" diye konuştu.

Yeni anayasa konusunda muhalefet patilerine çağrı yapan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Muhalefetle birlikte reformları hayata geçireceğiz. Türkiye'nin sivil bir anayasaya geçişi için girişimde bulunacağız. Hep beraber bu anayasaya sahip çıkalım, bunu kutuplaştırıcı unsur olmaktan çıkarıp, saygın bir çaba olarak gösterelim. Vaatlerimizden geri adım atacağımız beklentisi kimsede olmasın. Ertelenen her reform gelecek nesillerden çalınmış olur."