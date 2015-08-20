Davutoğlu: Anayasaya göre seçim hükümetinde bakanları ben belirlerim, ama Cumhurbaşkanımızın takdirini bilemem

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim hükümeti için görev alırsa; bakan olacak "HDP'Ii ve bağımsız isimleri Anayasa'ya göre kendisinin belirleyeceğini, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın takdirinin ne olacağını bilemediğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kaynaklar, seçim hükümetinde belirlenecek bakanları Erdoğan'ın "Kimin bakan olacağına biz karar vereceğiz" dediğini öne sürmüştü.

Davutoğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle dün (19 Ağustos 2015) bir araya geldi. Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in haberine göre, Başbakan Davutoğlu, seçim hükümetinin nasıl kurulacağı ile ilgili yorumunu şöyle aktardı: "Cumhurbaşkanımız Meclis Başkanımızla istişare edip seçim kararı alırsa görevlendirme yapacak. Görevlendirilen Başbakan, bakan olacak isimleri tek tek belirleyecek ve onlara teklif götürecek. Tabii bu benim yorumum. Şimdiden kati şeyler söyleyip, bağlamak istemem. Cumhurbaşkanımızın takdiridir."

Davutoğlu, şöyle devam etti:

'İsimleri Başbakan belirler'

(Geçiş hükümeti nasıl kurulacak) Hâlâ daha 5 gün var, Cumhurbaşkanımızın takdiri. Cumhurbaşkanımız takdirini kullanıp erken seçim dediğinde sonra Meclis Başkanımızla istişare edecek, dağılım belli olacak. Şu partiye şu kadar, bu partiye bu kadar. İlk defa olacağı için hukuki tartışmalar olabilir. Sonra görevlendirilen Başbakan tek tek isimleri tespit edileceklere, teklif edecek, onların kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanımıza arz edilecek bu liste. O andan itibaren Cumhurbaşkanının arzındadır. (Siz mi bakanları belirleyeceksiniz) Yani anayasa öyle diyor. Ama nasıl olacağını tabii o gün o usül içinde düşünürüz. Ama anayasa tarifi o. Yani teklif edilen kişi diyor, reddederse o zaman kişiye teklif gibi oluyor. Ama bunlar dediğim gibi şimdiden böyle çok kati şeyler söyleyip bağlamak istemem.

Nihayet benim anayasadan çıkardığım bu arkadaşlarla. Eğer birisi veya bir parti ben girmiyorum dediğinde de onun yerine yine Başbakanın takdirinde isimler atanır diyor. Güvenoyu yok, ondan sonra seçim süreci başlar. Önemli olan oradaki 2,5-3 ay görev yapacak bu hükümetin uyumlu bir hükümet olması. Benim de böyle bir görevlendirme şartları ortaya çıkması durumunda göz önüne alacağım şey ehliyet, liyakat ve uyumdur. Davutoğlu kendine yeni bir rol biçti bir de hükümet kuruyor demesin kimse. Bunları söylemek için erken. Daha beş gün var. Cumhurbaşkanımız erken seçimi takdir edecek mi? Ama ben 23 Ağustos’tan önce bu sorunun parti genel başkanları tarafından Meclis’te çözülmesini daha doğru bulurdum.