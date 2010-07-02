'Davutoğlu amacını aştı'

T24- ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Steve Hadley, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Mavi Marmaya olayı Türkiye’nin 11 Eylül’üdür” sözleriyle amacını aştığını ve bunun talihsizlik olduğunu söyledi.



Bush yönetiminde uluslararası güvenlikten sorumlu birinci adam olarak görev yapan Hadley şu anda Amerika Barış Enstitüsü’nde dış ilişkiler danışmanlığı yapıyor.



Hadley yönetimde görevli olduğu zamanlardan beri Davutoğlu ile yakın ilişki içinde olduğunu ancak dışişleri bakanının son yıllarda bazı hatalar yaptığını söyledi.



Hadley ‘Geçmişte de Türk hükümeti ile sorun yaşadık ancak bu sorunları tamir ettik. AKP hükümetini reformcu bir hükümet olduğu için destekledik. Davutoğlu ile benim yakın bir ilişkim vardı, ancak son yıllarda kendisi bazı hatalar yaptı. Gazze’ye yardım gemisi bir hataydı’ dedi.



Ortadoğu barışını karmaşık ve mayınlı bir araziye benzeten Hadley, ‘Türkiye’nin Ortadoğu diplomasisi, Amerika ile koordinasyon içinde yürütülmeli. Bu mayınlı arazide istediğiniz gibi oynayamazsınız’ dedi.



Hadley bu açıklamaları Washington Enstütüsü’nde düzenlenen İsrail ve Amerika ilişkileri konulu bir toplantıda yaptı.



Önümüzdeki hafta Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ile ilişkiler konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.



Ancak Steve Hadley, Amerika’nın, Türkiye İsrail ilişkileri için arabulucuk yapmadan önce, Türkiye’yle kendi ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini de kaydetti. Hadley, Türkiye’nin batıya sırt döndüğü iddialarının abartılı olduğunu belirtti. Ancak uzman, ‘Türkiye, oynamaya çalıştığı diplomatik oyunun sandığından daha zor olduğunu da anladı’ şeklinde konuştu.