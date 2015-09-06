Davutoğlu, Alman gazetesine yazdı: Avrupa'nın mülteci sorunun çözümüne katkısı sınırlı ve gülünç

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuk yazar olarak bir makale yazdı. , Avrupa Birliği’nin tüm dünyayı saran mülteci sorununun çözümüne katkısını eleştiren Davutoğlu, Avrupa’nın politikasını "sınırlı ve gülünç" olarak nitelendirdi.

Ahmet Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuk yazar olarak bir makale yazan Başbakan Davutoğlu, Avrupa Birliği’nin tüm dünyayı saran mülteci sorununun çözümüne katkısını eleştirdi.

Gazetenin internet sayfasında yayımlanan ön habere göre, AB’nin sorunun çözümüne yönelik katkısını "sınırlı ve gülünç" diye nitelendiren Başbakan Davutoğlu, "Türkiye olarak sadece biz Suriye ve Irak’tan iki milyondan fazla mülteciyi kabul ederek, kaosun yaşandığı bölge ile Avrupa arasında etkin bir bölge oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu’nun makalesinin tamamının Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yarınki sayısında yayımlanacağı belirtildi.