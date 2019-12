-DAVUTOĞLU ALLAVİ İLE GÖRÜŞTÜ BAĞDAT (A.A) - 16.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak ziyareti çerçevesinde Irakiye Listesi Başkanı İyad Allavi, Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyid Ammar El Hekim ve Ulusal İttifak Başkanı İbrahim El Caferi ile görüştü. Davutoğlu, Irakiye Listesi Başkanı İyad Allavi ile Bağdat'taki konutunda bir araya geldi. Basına kapalı yapılan heyetlerarası görüşmeye, Irakiye Listesi'nden milletvekilleri de katıldı. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyid Ammar El Hekim ile El Hekim'in konutunda bir araya geldi. Ahmet Davutoğlu ve El Hekim, görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yaptı. Bakan Davutoğlu, El Hekim ailesinin sadece Irak'ın değil İslam aleminin çok önemli temsilcileri olduğunu belirterek, bu ziyareti gerçekleştirmekten onur duyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Sayın El Hekim, her zaman hoşgörünün,adaletin, özellikle Irak'ta hükümet kurma çalışmalarındaki katkılarıyla erdemin temsilcisi oldu" dedi. Bugün Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Başbakanı Nuri El Maliki ve Irak Ulusal Meclisi Başkanı Usame Nuceyfi ile görüşmelerde bulunduğunu anımsatan Davutoğlu, "Bütün bu görüşmelerde Irak'ta görülen uyum, geleceğe umutla bakış açısından bizi ümitlendirdi. Bu erdemli liderlerle Irak'ın geleceği çok parlak" diye konuştu. Türkiye'nin her zaman Irak'ın yanında olacağını ifade eden Davutoğlu, El Hekim'e, 70 milyonluk Türkün, Aşure vesilesiyle selamlarını getirdiğini kaydetti. Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyid Ammar El Hekim de Davutoğlu'nun bölgeye çok güzel hizmetlerde bulunduğunu ve hükümetin kurulması çalışmalarında olumlu rol oynadığını belirtti. Ammar El Hekim, "dost ve kardeş Türkiye'nin desteğinin devamını istediklerini" söyledi. -EL CAFERİ İLE GÖRÜŞME Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulusal İttifak Başkanı İbrahim El Caferi ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, iki kardeş halkın aydınları olarak Caferi ile ne zaman bir araya gelseler, birbirlerinden çok istifade ettiklerini ifade etti. Irak'ta sabahtan bu yana birçok görüşme yaptığını belirten Davutoğlu, "Irak'tan dönerken çok daha ağır bir yükle dönüyorum" dedi. Irak'ın birbirleriyle uyumla çalışan yeni bir siyasi yapıya sahip olduğunu kaydeden Davutoğlu, bu süreçte çok etkin rol oynayan Caferi ve İttifakı'na teşekkür etti. Davutoğlu, "Kesinlikle inanıyorum ki Irak'ın geleceği çok parlak olacak ve Türkiye her zaman Iraklı kardeşleriyle iyi ve kötü gününde hep beraber olacak. Türkiye ve Irak, bölgenin geleceğini olumlu yönde şekillendirecekler" dedi. İbrahim El Caferi de Davutoğlu'nun siyasi konularda kendilerine destek olduğunu, Türkiye'nin gücünü, etkisini bölgede kullanmasını istediklerini belirterek, Davutoğlu'nun, bir siyasetçi ve düşünür olarak kendilerini çok etkilediğini kaydetti. Türkiye-Irak ilişkilerinden çok memnun olduklarını bildiren Caferi, Türk ürünlerinin Irak pazarlarını doldurduğunu söyledi ve "Türkiye, Irak'ın kötü döneminde yanında durmuştur" diye konuştu. -BAĞDAT ZİYARETİNDEN NOTLAR- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ta yaptığı görüşmelerde, hükümetin kurulmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Lübnan'daki gelişmelerden ötürü Şam'a gideceğini bildiren Davutoğlu, Irak ile oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin önemine vurgu yaptı. Davutoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşmesinde, Talabani'yi Türkiye'ye davet etti, terörle mücadelede işbirliğinin sürmesini istediklerini söyledi. Talabani de iki ülke arasında yapılan anlaşmalar sonrası ilişkilerin daha da iyiye gittiğini, Türk firmalarının Irak'ta yaptığı açılımlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Celal Talabani, görüşmede, "Terörden birlikte çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi de görüşmede, komşularla ilişkilerin geliştiğini bildirdi, Türkiye'nin hizmet projelerine ağırlık verilmesini istediklerini kaydetti. Haşimi, Irak'ın yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin yardımını beklediklerini kaydetti. Alınan bilgiye göre, Davutoğlu'nun El Hekim ile görüşmesinde, El Hekim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşure törenlerine katılmasının, kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirtti.