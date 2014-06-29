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Davutoğlu, Ali Bulaç'ın kitabına dava açtı

Davutoğlu’nun avukatı Cemal Araalan, müvekkilinin 'Devletin ele geçirilmesine müsaade etmeyiz' sözlerini söylemediği' iddiasıyla Ali Bulaç’ın kitabının toplatılmasını istedi

29 Haziran 2014 21:34

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Devletin ele geçirilmesine müsaade etmeyiz" sözlerine kitabında yer veren Zaman yazarı Ali Bulaç'ın "Din ve Siyaset" adlı kitabının toplatılması için mahkemeye başvurdu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ‘Din ve Siyaset’ kitabında kendisiyle ilgili ifadelerine ilişkin Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç’a 10 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava sebebi ise Davutoğlu’nun 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonlarından sonra TBMM Dostluk Grubu başkanlarıyla yaptığı kahvaltıda söylediği sözleri kitapta kullanılması.

Davutoğlu’nun, “Bizim bir devlet geleneğimiz var. Osmanlı’da da bu böyleydi, devlet için evlatlar bile feda edildi. Bugün de devlete zarar verecek bir yapıyı kabul etmemiz mümkün değil. Devletin ele geçirilmesine müsaade etmeyiz” sözlerinin bir kısmına Bulaç, İnkılâp Yayınları’ndan çıkan ‘Din ve Siyaset’ kitabında yer vermişti. Davutoğlu, davada, ‘Din ve Siyaset’ adlı kitabın basımının durdurulmasını veya söz konusu ifadelerin üzerine bant çekilmesini istedi.

Ancak Davutoğlu’nun “söylemedim” dediği ifadeler 11 Ocak 2014 tarihinde hükümete yakın Sabah, Takvim, Star, Haber 7 olmak üzere birçok gazete ve internet sitelerinde yayınlandı ve haftalarca konuşuldu. Hürriyet, Taraf gibi gazeteler de söz konusu ifadeleri haberleştirdi.

Ali Bulaç ise Davutoğlu’nu bir siyasetçi ve bir diplomattan çok, entelektüel ve akademisyen olarak algıladığını söyleyerek, “Bu entelektüel ismin bir kitabın yasaklanmasını veya üzerine bant çekilmesini talep etmesi çok garibime gitti. Beklemiyordum. Daha önce kitaplarımla ilgili bir dava açılmamıştı” görüşünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun avukatı Cemal Araalan, kitabın 26. sayfasında geçen “Bizim bir devlet geleneğimiz var. Osmanlı’da da böyleydi. Devlet için evlatlar bile feda edildi. Bugün de devlete zarar verecek bir yapıyı kabul etmemiz mümkün değil. Devletin ele geçirilmesine müsaade etmeyiz” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, söz konusu açıklamaların Ahmet Davutoğlu tarafından daha önce söylenmediğini iddia etti.

 

Davutoğlu ne demişti?

 

Avrupa ülkelerinin TBMM Dostluk Grubu başkanları ile önceki gün sabah kahvaltısında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 17 Aralık operasyonu ile başlayan sürece ilişkin "Türkiye'nin güç birikiminden rahatsız oldular. Devletin ele geçirilmesine müsaade etmeyiz. Sağımıza solumuza şüphe ile bakmaya başladık" demişti.  Davutoğlu’nun bu sözleri, 11 Ocak 2014 tarihinde hükümete yakın Sabah, Takvim, Star, Haber 7 olmak üzere birçok gazete ve internet sitesinde yayınlanmıştı.

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