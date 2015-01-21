Davutoğlu AKP'deki 'Yüce Divan firesi' hakkında konuştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 4 eski bakan hakkında Meclis'te çıkan Yüce Divan'a göndermeme kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Eğer muhalefet blok olarak oy vermişse bu şu anlama gelir, ya bir grup kararı var ki bu yasal değildir ya da bir baskı var ki bu da bu sürecin ruhuna, özüne aykırıdır" diye konuştu.Davutoğlu, "Ak Parti içindeki farklı kanaatler, yani oylama esnasında ortaya çıkan tutum konusunda, aslında bu bizim yasal sürece saygı gösterdiğimizi ortaya koyan bir tutumdur" diye konuştu.

Davutoğlu, "Hiçbir milletvekilimize baskı ve yönlendirme olmamıştır" diye konuştu. İşte Davutoğlu'nun açıklamaları:

"4 eski bakanla ilgili Genel Kurul'da yapılan Yüce Divan görüşmesinde oy kullanmak üzere vekaletinimi verdim. Bu ziyaretle Genel Kurul oylaması arasında bağ kurmak herhangi bir şekilde anlam taşıyan bir husus değil.

Yüce Divan kararı

Ak Parti içindeki farklı kanaatler, yani oylama esnasında ortaya çıkan tutum konusunda, aslında bu bizim yasal sürece saygı gösterdiğimizi ortaya koyan bir tutumdur. Hiçbir milletvekilimize herhangi bir şekilde yönlendirme, baskı olmamıştır, olması gereken de budur. Eğer muhalefet blok olarak oy vermişse bu şu anlama gelir, ya bir grup kararı var ki bu yasal değildir ya da bir baskı var ki bu da bu sürecin ruhuna, özüne aykırıdır."