Davutoğlu, AKP'lilere seslendi: Bugün size iki senaryo dayatılıyor

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "AK Partili kardeşim bugün sana iki senaryo dayatılıyor" ifadelerini kullanarak videolu bir paylaşım yaptı. Davutoğlu videoda iktidarın 2 şer senaryosunu devreye sokmak istediğini belirterek, "Bugün haksızlık ve zulümlere itiraz edin" dedi.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz şehitlerimizin kanları üzerinde otoriter bir sistem inşa etmek isteniyor"

"Bu tablo son yıllarda anlatmaya çalıştığımız bir gerçeğin bütün çıplaklığıyla anlaşılması bakımından önemli. 15 Temmuz şehitlerimizin mübarek kanları üzerinde otoriter bir sistemi inşa etmek isteyen güçler 2 şer senaryosunu devreye sokmak istemektedir."

"Birinci senaryo: Halkı yoksulluğa mahkum etmiş bu iktidarın bir dönem daha devam etmesi"

"Birinci senaryo, söylemde ve sloganda milli ve manevi değerleri istismar eden yolsuzluklarla çürümüş ve halkı yoksulluğa mahkum etmiş bu iktidarın bir dönem daha devam etmesidir. Böylece bu iktidarın temsil ettiğini iddia ettiği bütün milli birikim itibarsızlaşacak ve yeni nesillerin tepkiyle deizm benzeri akımlara savrulması sağlanacaktır. 28 Şubat zihniyeti bu kez baskılarla değil kendi hatalarını ve cahilliklerini Nas iddialarıyla örtmeye çalışan çürümüş iktidarın yanlışları üzerinden yeniden hortlatılacaktır."

"Bugünkü haksızlık ve zulümlere de öyle itiraz etmelisiniz"

"İkinci senaryo bu iktidara yönelik tepkilerin temsil ettiğini iddia ettiği bütün toplumsal kesimlere yöneltilmesi ve iktidar değişiminin rövanşist bir zeminle gerçekleşmesi yeni bir yolsuzluk ağıyla devreye girmesidir. Böylece bir rövanşist jakoben laiklik bugünkü uygulamaları da örnek göstererek her gösteriyi coplarla durdurma, kendisine itaat etmeyen her vakıfa kayyum atama, kendi düşüncelerine uymayan her üniversiteyi kapatma hakkını kendisinde görecektir. Gelecek Partisi olarak bizim siyasetimizin temel amacı bu 2 şer senaryosunu engellemektir. Biz ülkemizin yasaklara değil özgürlüğe, kutuplaşmaya değil kaynaşmaya, polis devletine değil hukuk devletine, otoriterliğe değil demokrasiye, kaosa değil kamu düzenine, yoksulluğa değil refaha, yolsuzluğa değil temiz siyasete kavuşması için çaba sarf ediyoruz. İşte bu yüzden dünkü 28 Şubatlarda nasıl dimdik durarak karşı koyduysanız bugünkü haksızlık ve zulümlere de öyle itiraz etmelisiniz. Bu tavrınız yarınlarda da size ihtiyacı olan nesiller için bir şahitlik olacaktır"