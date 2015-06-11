Dün TRT'de çıktığı programda seçim sonuçlarını yorumlarken "Halkın başkanlık sistemine izin vermediğini" ve koalisyon seçeneklerini deneyeceklerini söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP il başkanları toplantısında diğer partileri Türkiye genelinden oy alamamakla eleştirdi. AKP'nin oy oranındaki düşüşe dikkat çeken Davutoğlu, "Kaybettiğimiz oylara bakıp bir iç muhasebe yapmamız lazım. Milletin vermek istediği bir mesaj varsa bunu görmezden gelemeyiz" dedi.

Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletin kararı esastır. Hiçbir tereddüt etmeden saygı gösteririz. AK Parti milli iradeyle yükselmiştir. Milli iradeyle yükselmeye devam edecektir.

Eğer biz barajı geçmezsek sivil itaatsizlik yaparız diyenler oldu. Türkiye'de seçim güvenliğini tartışmaya açmaya çalışanlar oldu. Seçimlerin şeffaf olması AK Parti iktidarlarının başarısıdır. Millete küskünlük olmaz. Millet amirdir memur olan devlettir.

Şu an seçim zaferi yaşadıklarını zannedenler sonuç başka bir durum olsa başka şekilde davranacaklardı. AK Parti 81 ilde miting yapan tek partidir.

‘AK Parti milletin omurgasıdır’

Ak Parti milletin omurgasıdır. Seçim tablosuna baktığımızda Türkiye'nin her yerinde olan yegana partinin Ak Parti olduğunu gördük. Bizim dışımızda hiçbir parti 81 ilde miting yapma başarısını gösteremedi. Herkesin seçim neticesini doğru okuması lazım. Biz 56 ilde birinci olduk. Birinci olmadığımız illerde de ikinci partiyiz.



‘Kılıçdaroğlu başını elinin arasına alıp düşünmeli’

Sayın Kılıçdaoğlu'nun aldığı sonuç itibariyle başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. 37 ilkede temsil edilemeyen bir parti anamuhalefet olamaz. MHP ise 34 ilde temsil edilemiyor. Seçimlerin başarılı partisi olarak lanse edilen HDP ise 56 ilde temsil edilemiyor. Ak Parti açısından temsil kabiliyeti en yüksek parti Ak Parti'dir. Bazı çevreler Ak Parti dönemi bitti diye başlıklar atıyor. Bilsinler ki bu tablo Ak Parti'siz bir hükümetin olamayacağını ortaya koymuştur. Bizi bir an bile tereddüte düşürmek imkansızdır.

‘Bu kesinlikle tartışma konusu değildir’

1960 sonrası dönemin en yüksek oy oranını aldık ve bu kesinlikle tartışma konusu değildir. Ama bu çerçevede değerlendirmemiz gereken hususlar da var. Daha güçlü bir Ak Parti için kendi iç muhasebemizi yapmak zorundayız. Düşüsün sebebini anlamalı ve doğru sonuçlar çıkarmalıyız. Kibir asla olmayacak. Milletin vermek istediği bir mesaj varsa bunu görmezden gelemeyiz.

‘Huzurun teminatı AK Parti'dir’

Türkiye'nin barışının, huzurunun teminatı Ak Parti'dir. Biz kapıları hiçbir zaman kapatmadık. Daha ilk geceden başlayarak siyasi kapıları kapatanların tekrar düşünmesi gerekiyor. Kendi çıkarlarımızdan daha önemli olan kendi bütünlüğümüzdür. Ülke çıkarlarının korunmasının en önemli şartı Ak Parti'nn merkez omurga olmasıdır. Türkiye'de bugünkü sistemle yürümenin zor olduğunu da görüyoruz.

‘Milletle tekrardan temaslarımızı kuracağız’

Biz dışarıdan ithal bir formül üzerine kurulmadık. Teşkilatlarımızdan beklentilerimiz, milletle temaslarımızı tekrardan kurmak. Milletle yeniden buluşmanın yollarını bulacağız. Balkon konuşmasında da söylediğimiz gibi; yarın yeni bir gündür. Bismillah deyin ve yola çıkın.

Ak parti iktidara gelmiş olsaydı kaos çıkarmaya çalışanlar olacaktı. Şimdi farklı bir tablo içinde bu sefer Ak Parti içinde aynı beklentilerde olacaklardır. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bilsinler ki Ak Parti geçici değil, kalıcı ideallerin oluşturduğu partinin adıdır. Siyaset, revahet ya da yorgunluk kaldırmadığı gibi, farklı gelişmelere kapalı olmayı da kaldırmaz. Bize karşı kurulan hilelere karşı teyaküz halindeydik. Ak Parti'nin dışarıda kaldığı bir tablo; ki bunu düşünmek mümkün değil. Türkiye'nin Irak'laşması gibi bir tehlike ortaya çıkarır.