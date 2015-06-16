Davutoğlu: Millet Ak Parti’yi yetkili kıldı, kimse rol çalmaya kalkmasın

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran sonrası ilk kez yeni seçilen milletvekilleriyle AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. "AK Parti’yi başarısız göstermek isteyenlerin yaptıkları şey matematiği tahrif etmektir" diyen Davutoğlu, "Milletimiz Ak Parti’yi yetkili ve sorumlu kılmıştır. Kimse rol çalmaya kalkmasın. Yönetme, hükümet etme anlamında da en kapsamlı meşruiyete sahip parti AK Parti’dir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Hiç ihmal etmediğimiz ana ilkelerden biri istişaredir. Diğer partiler kendi aralarında ya da verdikleri mesajlarla çözümsüzlüğe yönelirken biz soğukkanlı bir şekilde tabloyu değerlendirdik. 8 Haziran sabahı bismillah dedik, iç muhasebemizi yapmaya başladık. Bu istişareler önce MYK, Bakanlar Kurulu üyelerinin ortak toplantısında ele aldık. MKYK’yı topladık, tabloyu anlamak, tahlil etmek ve muhtemel senaryolarda alınacak tavır konusunda değerlendirmelerde bulundu. MKYK beni tam yetkili kıldı.

‘Seçimin üç önemli sonucu var’

Seçim sonuçlarıyla ilgili hiç kimsenin spekülasyon yapmadan milli iradeyi doğru okuması lazım. 3 önemli sonucu var. Milli irade tecelli etti: Demokrasi çıkan neticeye saygı gerektirir. Türkiye’yi Ukraynalılaştırmak, seçim üzerinden manipülasyonlarla istikrarsızlaştırmak isteyenlerin yerine milli irade tecelli etmiştir. Bu seçimlerin birinci partisi ve kazananı AK Parti: Matematiksel bir gerçek olduğu kadar siyasal bir gerçektir. En yakın rakibine 16 puan fark atmıştır. Açık farka rağmen hala ana muhalefet partisi genel başkanı kendi başaramadığı bir şeyi başka partilerden yedekleme suretiyle kendini başarılı kılmaya çalışıyor.

AK Parti dışında sadece 4 parti yüzde 40 oranını geçebilmiştir. CHP bir kez geçebilmiştir. Bir de Özal 83’te.. AK Parti’yi başarısız göstermek isteyenlerin yaptıkları şey matematiği tahrif etmektir. Milletimiz Ak Parti’yi yetkili ve sorumlu kılmıştır. Kimse rol çalmaya kalkmasın. Yönetme, hükümet etme anlamında da en kapsamlı meşruiyete sahip parti AK Parti’dir.

Türkiye’de milleti temsil kabiliyeti en yüksek parti AK Parti: Türkiye’nin her köşesinden gelerek milleti temsil etme hakkı. Hem matematiksel hem de siyasal bir gerçektir. AK Parti 56 ilde birinci oldu. 23 ilde ikinci parti, sadece 2 ilde 3. Parti. Kılıçdaroğlu’nun ‘acaba biz milleti temsil edebiliyor muyuz’ diye sorması lazım. 37 ilde temsil edilmiyor CHP.

‘Misyon sahipsiz kalmayacak’

AK Parti grupları ortak bir akıl, ortak bir vicdanla kurulmuş kutlu bir topluluktur. Yer boş kalmayacak, mevzi boş kalmayacak, misyon sahipsiz kalmayacak. Nelerle karşılaştık? 22. dönemde daha başlarken bizi eksik bırakmak istediler. Kurucu genel başkanımız yasaklı kılındı. O andan itibaren engellemeler başladı. Eski Türkiye hakim kılınsın istediler. Başaramadılar. 13 yıllık şerefli AK Parti meclis grupları eski alışkanlıkları yıkan ahlak abidesi tavırlar sergilediler. 1 Mart tezkeresi yaşandıktan sonra bu parti dağılır diye hesap edenler oldu. AK Parti içinden cumhurbaşkanı seçilemez diye kampanyalar yürütüldü.

23. dönemde cumhurbaşkanı AK Parti içinden seçildi. Gül cumhurbaşkanı oldu. AK Parti kapatma davası açıldığında hangi ses yükseldi. Bir tek ses yükseldi: Milletin sesi ve AK Parti grubunun gür sesi. Başka bir yerde olsaydı herkes yeni korunaklı limanlarda yer bulur muyuz diye arayışlara girildi. 7 Haziran’da şu çıkmazsa sivil itaatsizlik yapanların kulağına küpe olsun. Haksız bir AYM kararı karşısında bile AK Parti kadroları vakarla neticeyi bekledi. Zamana da oynanmadı. Biz de 7 Haziran sonrası balkon konuşması yaparken aynı kararlılıkla vurguladık. Türkiye’nin belirsizliğe girmesine izin vermeyeceğiz.

24. döneme girerken hepimiz büyük umutlar içindeydik. Hemen arkasından terör harekete geçti. Silvan olayları gibi. Çözüm süreci rayına girerken 2013’te Gezi olayları ile meşruiyet sınırlarının dışına çıkılmaya çalışıldı. Türkiye özgür bir ülkedir. Gösterinin esasından sebep olarak gösterilen hususların dışına çıkıldı. Seçimle iktidara gelen bir parti yerinden edilmeye çalışıldı.

'Arkasından 17-25 Aralık…'

Bir ateş çemberinin içinden geçiyoruz. Arap baharı diye adlandırılan Türkiye’deki başarı hikayelerinden de esinlenen halkların ayağa kalkması oldu. Bundan çekinenler Ortadoğu’daki demokrasi rüzgarını kestiler. 2012’de ilk kez Mısır’da seçilmiş bir cumhurbaşkanı işbaşına geldi. İlk kez Yemen’de çok geniş bir koalisyonla demokrasi kökleşmeye başladı. Ama izin vermediler.

O sözleri ayakta alkışlandı

Şimdi bir haber geldi. Mısır müftüsü İhvan liderinin idam cezasını onaylamış. Mursi’nin idamı da müebbete çevrilmiş. Şimdi sınav zamanıdır. Türkiye’deki demokrasi yanlıları sınavdadır. Acaba seslerini yükseltebilecekler. Ama biz nerede dikta gördüysek onun karşısında dimdik durduk, durmaya devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Kendimiz için ne istemişsek Ortadoğu’daki kardeş halklar için de aynısını istedik.

28 Şubat’ta sembolik dil kullanan başbakanlar gördük. Ak Parti’den çıkan Başbakanlar hiçbir şekilde milletten aldığımız bir iradeyi milletin iradesi dışındaki güçlere temsil etmedik, etmeyeceğiz. Bu sınavdan kimin nasıl geçip geçemeyeceğini hep beraber göreceğiz.

Cumhurbaşkanını, AK Parti’yi hedef tahtasına koyan uluslar arası medyanın şimdi nasıl tavır aldığını göreceğiz şimdi Mısır karşısında.

25. dönem milletvekilleri olarak önümüzdeki 4 yıl ama ola ki zaruretler daha önce bir seçim gerektirir, onu ayrıca ele alırız, bu ağır sorumluluk sizlerin omuzundadır. Milletten aldığınız teveccühle buradasınız, bunu unutmayıp hakkını vereceğinizden zerre şüphemiz yok

Bütün dönemleri kast ederek söylüyorum AK Parti milleti temsil etmektedir. AK Parti bir ve beraber oldukça bütün milleti aynı potada tutan bir siyaset olacaktır. Biz hiziplerin, kulislerin partisi olmadık. Hepimiz çeşitli zamanlarda sınamalardan geçeceğiz. İmtihanların aşılmasındaki en büyük güç yanı başınızdaki dava arkadaşınızdır. Düşünün Ana muhalefet partisi bir araya geldiğinde bir ve beraber olsalar bile 37 vilayetten temsilci yok. Ama biz bir araya geldiğimizde Türkiye’nin her dağını, taşını bir araya getirmiş oluyoruz.

Biz bütün Türkiye’yi temsil ediyoruz. Birliğimizin anlamı milletimizin de birliğidir. Eminim bu dönemde de kim ne ayak oyunu yaparsa yapsın omuz omuza verişimizin arasına kimse giremez.

Biz ilkelerin siyasetini benimsiyoruz. 90'lı yılların kirli siyasetini hiçbir zaman partimize bulaştırmadık. Eskiden olsa Acaba hangi partiden transfer ederler iddiasını ortaya atarlardı. Biz milletimizin benimsemediği hiçbir yöntemin AK Parti’ye nüfuz etmesine izin vermeyeceğiz. Meşruiyet sınırlarının dışına çıkmayacağız. Milletin önüne çıktığımızda kimse bizi kirli siyasetle suçlayamayacak. İktidarları kaybedebiliriz ama kesinlikle şahsiyetimizi, onurumuzu kaybetmeyeceğiz

Biz birilerinden rövanş almak için değil bir tarihi ayağa kaldırmak için yola çıktık

Her türlü görüşmeye açık olduğumuzu ifade ettik. Ama ilkelerimizden bir zerre bile taviz vermeyeceğiz

Kısa dönemli planlarla Başbakanlık, bakanlık koltuklarına oturalım, sonra da oradan kalkmayalım demedik. 3 dönme kuralı o yüzden uygulandı.

Balkon konuşmasında vurguladık. AK Parti’nin hiçbir mensubundan olumsuz bir söylem kullanıldığını görmedi kimse.