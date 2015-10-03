T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Ahmet Hakan'a hemen koruma verilmeliydi

"Korumayı hemen vereceksiniz, o arada da prosedür tamamlanacak"

03 Ekim 2015 03:43

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hürriyet yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan'ın saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın "prosedürğn tamamlanmaması nedeniyle Ahmet Hakan'a koruma verilmediği" yönündeki açıklamasını hatırlatan Davutoğlu, "Koruma hemen verilmeliydi, hemen korumayı vereceksiniz o arada da prosedür tamamlanacak" dedi.  

Haber 7-Ülke Tv ortak yayınına katılan Davutoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle: 

"Türkiye bir hukuk devletidir. Saldırının kime yapıldığı değil, ne olduğudur. Yapılan büyük bir suçtur. Star'a, Akit'e, Murat Sancak'a ya da Ahmet Hakan'a ne olursa olsun şiddetin her türlüsü kınanmalıdır. 

Hukuk çerçevesinde de sorumlular yakalanmalıdır. İlkesel tutum varken, olayın mahiyeti araştırılırken hükümeti suçlamak doğru değil.  Bu konu üzerine gidildi ve sorumlular yakalandı.

Koruma meselesini iner inmez sordum. Daha önce istenmemiş. 10 gün önce istenmiş. 2 gün önce de son yazı onaylanmış. Koruma hemen verilmeliydi. Ama bunun bir hukuki prosedürü var. ‘Hemen vereceksiniz’ o arada da prosedür tamamlanacak. Hepsine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Bana ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onun yanındayım bu konuda yine de.

Şunu ifade edeyim. Bir yaklaşım da şu: Gazetecilere, gazetelere olursa tepki şunlara olursa hükümet suçlanır demek de doğru değil. Bu tür saldırılara karşı ilkeli bir duruşumuz var."

ETİKETLER

ahmet davutoğluahmet hakaniçişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24