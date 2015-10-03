Davutoğlu: Ahmet Hakan'a hemen koruma verilmeliydi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hürriyet yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan'ın saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın "prosedürğn tamamlanmaması nedeniyle Ahmet Hakan'a koruma verilmediği" yönündeki açıklamasını hatırlatan Davutoğlu, "Koruma hemen verilmeliydi, hemen korumayı vereceksiniz o arada da prosedür tamamlanacak" dedi.

Haber 7-Ülke Tv ortak yayınına katılan Davutoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Saldırının kime yapıldığı değil, ne olduğudur. Yapılan büyük bir suçtur. Star'a, Akit'e, Murat Sancak'a ya da Ahmet Hakan'a ne olursa olsun şiddetin her türlüsü kınanmalıdır.

Hukuk çerçevesinde de sorumlular yakalanmalıdır. İlkesel tutum varken, olayın mahiyeti araştırılırken hükümeti suçlamak doğru değil. Bu konu üzerine gidildi ve sorumlular yakalandı.

Koruma meselesini iner inmez sordum. Daha önce istenmemiş. 10 gün önce istenmiş. 2 gün önce de son yazı onaylanmış. Koruma hemen verilmeliydi. Ama bunun bir hukuki prosedürü var. ‘Hemen vereceksiniz’ o arada da prosedür tamamlanacak. Hepsine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Bana ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onun yanındayım bu konuda yine de.

Şunu ifade edeyim. Bir yaklaşım da şu: Gazetecilere, gazetelere olursa tepki şunlara olursa hükümet suçlanır demek de doğru değil. Bu tür saldırılara karşı ilkeli bir duruşumuz var."